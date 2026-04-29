Γυναίκα προσπάθησε να βάλει μέσα στις φυλακές Τρικάλων χασίς που έκρυβε στις παντόφλες

Να περάσει ποσότητα χασίς σε κρατούμενο προσπάθησε μία γυναίκα που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (28.04.2026) στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η γυναίκα είχε κρύψει χασίς – «σοκολάτα» μέσα σε παντόφλες, με σκοπό να τα παραδώσει σε αλλοδαπό κρατούμενο κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου στις φυλακές Τρικάλων.

Ωστόσο, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Ακολούθησε η άμεση σύλληψή της, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Είναι η τρίτη φορά που το τελευταίο χρονικό διάστημα συλλαμβάνονται επισκέπτες των φυλακών για προσπάθεια εισαγωγής ναρκωτικών, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα κατά τους ελέγχους.