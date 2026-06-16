Γυναικοκτονία στη Δράμα: Μαχαιρωμένη σε ζωτικά σημεία και χωρίς σφυγμό βρέθηκε η 45χρονη – Με σφαίρα στο κεφάλι αυτοκτόνησε ο 50χρονος

Χωρίς σφυγμό, αναπνοή και μαχαιρωμένη σε ζωτικά σημεία του σώματός της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Δράμας η 45χρονη Αντιγόνη, που δολοφονήθηκε άγρια από τον 50χρονο σύζυγό της. Οι νέες πληροφορίες που βγαίνουν στο «φως» για τη στυγερή γυναικοκτονία που έγινε τη Δευτέρα (15.06.2026) αποτυπώνουν την μανία με την οποία ο δράστης μαχαίρωσε την σύζυγό του, πριν αφαιρέσει τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ο 50χρονος αστυνομικός φαίνεται πως χτύπησε αρχικά, πισώπλατα με σιδερολοστό την 45χρονη, στο υπόγειο του σπιτιού τους, στη Δράμα. Αφού την ακινητοποίησε, την μαχαίρωσε τουλάχιστον 8 φορές σε διάφορα σημεία του σώματός της, όπως ώμο, πλάτη και πλευρά και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο σημείο. Ο 16χρονος γιος τους ήταν αυτός που κάλεσε την ΕΛΑΣ, αποκαλύπτοντας πως βρήκε την μητέρα του να ψυχορραγεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικά, διαπιστώνοντας τη στυγερή γυναικοκτονία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η 45χρονη Αντιγόνη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας χωρίς σφυγμό, αναπνοή και με πολλαπλά τραύματα από το μαχαίρι του δράστη, σε ζωτικά σημεία του σώματός της.

Αν και οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη στα Επείγοντα για να την επαναφέρουν, λίγο μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Λίγες ώρες μετά, οι γιατροί του ίδιου νοσοκομείου κλήθηκαν να εξετάσουν και τον δράστη της γυναικοκτονίας και σύζυγό της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο σημείο έχοντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Ήταν ήδη νεκρός.

Όπως αποδείχθηκε, ο 50χρονος αστυνομικός αφού σκότωσε την σύζυγό του, τράπηκε σε φυγή και οδήγησε μέχρι ένα απομονωμένο σημείο στη Δράμα, για να αφαιρέσει τη ζωή του.

Φέρεται ότι χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο.

Τραγικές φιγούρες της γυναικοκτονίας είναι και τα δύο παιδιά της οικογένειας: τόσο ο 16χρονος που βρήκε αιμόφυρτη την μητέρα του, όσο και η κόρη τους που σπούδαζε 2ο έτος στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα σε αυτήν την τραγωδία, οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού, που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο, το ποιος θα την αναλάβει.

Δύο αποσπάσεις είχε ζητήσει η 45χρονη

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως η 45χρονη είχε ζητήσει τουλάχιστον 2 φορές απόσπαση από την υπηρεσία της.

Επίσης υπάρχουν αναφορές πως ο 50χρονος φέρεται να επισκεπτόταν κάποιον ιδιώτη ψυχολόγο. Δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, αν και η 45χρονη φέρεται πως είχε εκμυστηρευτεί σε συναδέλφους και φίλους της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση της.

Επίσης, δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια επίσημη αναφορά προς την υπηρεσία, ενώ διαψεύδεται ότι ο ίδιος είχε περάσει ψυχομετρικά τεστ μετά από καταγγελία της συζύγου του.

Το ζευγάρι αν και ήταν σε διάσταση, έμεναν για καιρό στο ίδιο σπίτι. Φέρεται πως τους τελευταίους 6 μήνες έμεναν χωριστά, σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί ξανά η ηρεμία στο σπίτι τους, για χάρη των παιδιών τους.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος έγινε γύρω στις 17:00 το απόγευμα, όταν το κέντρο άμεσης δράσης στη Δράμα δέχθηκε κλήση από το σοκαρισμένο 16χρονο παιδί του ζευγαριού.

Αποκάλυψε στον τηλεφωνητή πως ο πατέρας του επιτέθηκε στην μητέρα του και αυτή κείτεται αιμόφυρτη στο πάτωμα στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας και παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί, υπέκυψε στα τραύματά της.

Μία δεύτερη κλήση και πάλι στο κέντρο άμεσης δράσης, για έναν άνδρα που βρίσκονταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητό του, κινητοποίησε τις αρχές στον λόφο πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο σύζυγό της, νεκρό. Δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ένας κάλυκας.

Οι έρευνες για τη γυναικοκτονία συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.