Γ. Παναγόπουλος: Επιστρέφει στην εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα η υπόθεση του «πόθεν έσχες»

Επιστρέφει στην εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα η υπόθεση του πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς ο εισαγγελέας Εφετών δεν συμφώνησε στην αρχειοθέτηση που ζήτησε η εισαγγελέας Πρωτοδικών, η οποία είχε εξετάσει την υπόθεση.

Την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελέας που εξέτασε τη δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και αφορούσε παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, είχε αποφασίσει την αρχειοθέτησή της, καθώς δεν έβρισκε ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος.

Ωστόσο, η διαδικασία απαιτεί και τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος έκρινε πως πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα και έστειλε πίσω στην εισαγγελία πρωτοδικών την υπόθεση διατάσσοντας περαιτέρω ενέργειες. Σύμφωνα με την παραγγελία του εισαγγελέα Εφετών θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως η εισαγγελέας Πρωτοδικών που πρότεινε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, έλαβε υπόψη δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο σχετικά με το εάν είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Η μια γνωμοδότηση προερχόταν από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.

Υπενθυμίζεται, ότι η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα είχε εντοπίσει ποσό μεγαλύτερο από 3 εκ. ευρώ, που κατά το πόρισμά της δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του ο Γιάννης Παναγόπουλος. Κατά πληροφορίες από τον έλεγχο της Αρχής για την τελευταία πενταετία 2020-2025 είχε εντοπιστεί ότι ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκ. ευρώ.

Η έρευνα των πόθεν εσχες προέκυψε μετά από προηγούμενο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα για υπεξαίρεση κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σοφία Σπίγγου, Καθημερινή