Δήμαρχος Άη Στράτη: «Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω»

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, μίλησε ανοιχτά προς τους δημότες του για τη μεγάλη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Μετά τη θεία λειτουργία και την τελετή για τον καθαγιασμό των υδάτων, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και εκεί αποκάλυψε πως θα απουσιάσει για δύο μήνες.

Όπως είπε ο δήμαρχος του Άη Στράτη, πρέπει να δώσει μια μεγάλη μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πρέπει να παλέψει με τον καρκίνο…

Σύμφωνα με το voria.gr πριν από έναν μήνα ο δήμαρχος διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου και ξεκινά άμεσα χημιοθεραπείες, ωστόσο θα πρέπει να απουσιάσει για δύο μήνες από τα καθήκοντά του.

Ο ίδιος, ενημέρωσε επίσης τους δημότες ότι για λόγους προστασίας και ασφάλειας θα περιορίσει τις κοινωνικές του επαφές, δεσμεύτηκε ωστόσο ότι το κινητό του τηλέφωνο θα είναι συνεχώς ανοιχτό και ότι θα ασκεί εξ αποστάσεως τα καθήκοντά του. Είπε επίσης πως η λειτουργία του δήμου θα συνεχιστεί κανονικά, έχει ήδη ενημερωθεί και ο Υπουργός Εσωτερικών και πως οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου θα βρίσκονται στη θέση τους, δίπλα στους πολίτες για ό,τι χρειαστούν.

Κλείνοντας, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά «πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!».

Λίγο αργότερα συγκινημένος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100, λέγοντας: «Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!».

Η Δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, με ανάρτησή της διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου και έκλεισε το μήνυμά της με τη φράση: «Κώστα δεν είσαι μόνος».