Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση – 8 μήνες με αναστολή – Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο

Σε οκτώ μήνες με αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η γνωστή ηθοποιός πάντως επέλεξε να μην παρουσιαστεί στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο της. Νωρίτερα ο εισαγγελέας, που επίσης είχε ζητήσει την καταδίκη της ηθοποιού, είχε σημειώσει πως η Δήμητρα Ματσούκα ήταν υπό την επήρεια ήπιας μέθης και είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 40 τουλάχιστον χιλιόμετρα.

Στην αγόρευσή του ο Αλέξης Στεφανάκης, συνήγορος της ηθοποιού υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη είχε μόνο διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες είχαν ήδη πληρωθεί. «Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», σημείωσε ο κ. Στεφανάκης και ζήτησε από το δικαστήριο να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς όπως είπε, «η άδεια βρισκόταν στην Τροχαία» και η Δήμητρα Ματσούκα ετοιμαζόταν να την πάρει πίσω, καθώς είχε πληρώσει το σχετικό πρόστιμο.