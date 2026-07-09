Δίκη Δημήτρη Λιγνάδη: «Έκλαιγα, προσπάθησα να καταλάβω τι έχει συμβεί, είχα σαστίσει» – Οι σοκαριστικές περιγραφές του πρώτου καταγγέλοντα βιασμούς

Για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη, με δύο βιασμούς από τον Δημήτρη Λιγνάδη, όπως ο ίδιος καταγγέλει, κατέθεσε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών ο 28χρονος σήμερα Π.Ο..

Ο καταγγέλλων σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε το 2021 εναντίον του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη το Μάρτιο του 2015, σε ηλικία 17 ετών υπέστη διπλό βιασμό από τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, ενώ φιλοξενούνταν στο σπίτι του κατηγορούμενου.

«Ένα βράδυ άρχισε να με ρωτάει ποια είναι η σεξουαλικη μου ταυτότητα, αν έχω κάνει σεξ…. Του αναφέρω ότι σαν παιδάκι είχα πειραματιστεί με δύο φίλες. Του είπα ότι δεν είμαι ενεργός σεξουαλικα. Μετά από λίγα λεπτά, μου πιάνει τα μπράτσα, με ρίχνει μπρούμυτα μου κατεβάζει τα παντελόνια και το εσώρουχο και αυτό που κάνει είναι να προσπαθήσει να με κακοποιήσει σεξουαλικά, παγώνω, δε μπορώ να κάνω κάτι, ήρθε από πάνω, με μπλοκάρει και προσπαθεί να με κακοποιήσει. Με κακοποιεί, σηκώνεται κι εγώ από το φόβο μου φεύγω και πάω στην κουζίνα να καθαριστώ…. σαστισμένος και παγωμένος. Πήγα στον καναπέ να ξαπλώσω και σκεφτόμουν τι έκανα, έκανα κάτι κακό εγώ και το προκάλεσα; Έπεσα για ύπνο σηκώθηκα το πρωί και έφυγα από το σπίτι, προσπάθησα να αποφύγω κάθε επικοινωνία με τον κατηγορούμενο, θεωρούσα ότι μάλλον εγώ φταίω σε αυτό», αφηγήθηκε την καταγγελλόμενη σεξουαλική πράξη σε βάρος του από το Δημήτρη Λιγνάδη.

Αναφορικά με τη δεύτερη πράξη βιασμού σε βάρος του, ο 28χρονος άνδρας υποστήριξε ότι υπήρχε και αυτόπτης μάρτυρας και συγκεκριμένα ένα συνομήλικο αγόρι που φλέρταρε στο σπίτι του κατηγορούμενου μαζί του.

«Με τον Α. έχουμε ξαπλώσει στο κρεβάτι, ντυμένοι και συζητάγαμε. Μετά από λίγα λεπτά ανοίγει η πόρτα, ακούω κάποιον να μπαίνει, ο κατηγορούμενος έχει έρθει πάνω μου, με εγκλωβίζει, μου κατεβάζει το παντελόνι μου και με κακοποιεί ξανά. Ο Α. κάνει μια κίνηση να ξεγλιστρήσει από κάτω. Ο κατηγορούμενος ήταν ήδη σε στύση όταν μπήκε στο δωμάτιο. Ο Α. φεύγει από το κρεβάτι, τον κοιτάω, αυτός δεν αντιδράει και εγώ τότε παραδίδομαι σε αυτή τη συνθήκη, δε μπορώ να ανταποκριθώ. Εγώ πλέον βιώνω όλο αυτό για δεύτερη φορά, πηγαίνω στο μπάνιο, σκουπίζομαι, έκλαιγα, προσπάθησα να καταλάβω τι έχει συμβεί, είχα σαστίσει και βγαίνοντας από το μπάνιο, βλέπω τον κατηγορούμενο να γελάει, να λέει αστεία με τους άλλους, να καπνίζουν….», περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή ο νεαρός καταγγέλλων.

Ο νεαρός περιέγραψε ότι όταν γνώρισε τον Δημήτρη Λιγνάδη βίωνε μια πολύ δύσκολη οικογενειακή συνθήκη, με γονείς αλκοολικούς, σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερά. Όπως ο ίδιος είπε, στο σχολείο βίωνε bullying, ήταν απομονωμένος και η προσέγγιση του κατηγορούμενου τον συγκίνησε. Όπως ο ίδιος κατέθεσε, ο κατηγορούμενος πολύ γρήγορα του πρότεινε να τον φιλοξενήσει.

«Βρισκόμουν στο κατώτερο επίπεδο, είχα την περιέργεια να δω πως είναι ένας καλλιτέχνης», είπε στην κατάθεσή του ο 28χρονος και περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι του.

«Πολύ αλκοόλ και οι δύο μου γονείς, ο πατέρας μου δε με έχει αναγνωρίσει, έχω ζήσει έντονες σκηνές βίας, ξυλιές, με χτυπούσε ο πατέρας μου. Είχα κακούς βαθμούς, μου επιτεθόταν με ξυλιές ο πατέρας μου, δεν ασχολούνταν με το αν έχω πρόβλημα στο σχολείο. Πολύ κακές οικονομικές συνθήκες, ήταν και οι δύο άνεργοι, χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό σε ένα σπίτι. Η μητέρα μου δεν εργαζόταν, ήταν παράνομη στη χώρα, όπως και εγώ μαζί της. Με ένα γκαζάκι βράζανε μακαρόνια στο σακουλάκι των 30 λεπτών, να μη μπορώ να διαβάσω, να μην μπορώ να αποδώσω στο σχολείο», περιέγραψε σχετικά ο νεαρός καταγγέλλων.

Ο μάρτυρας μίλησε για χειραγώγηση από πλευράς Λιγνάδη, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη του νεαρού, σε μια ευάλωτη περίοδο για τον ίδιο.

«Πηγαίνοντας στο θέατρο, μου είπε «πως είσαι σε βλέπω κάπως….», «θέλω να μάθω πράγματα για τη ζωή σου». Άρχισα να του εξιστορώ κάποια πράγματα για το οικογενειακό μου περιβάλλον. Γνώριζε πλέον ποιος είμαι και τι κάνω, σταμάτησε ό,τι έκανε και μου είπε «αν θες μπορείς να έρθεις να ζήσεις σε εμένα, δε σε πιέζω, σκέψου το. Μου είπε «σε καταλαβαίνω γιατί έχω ζήσει την κακοποιητικη πλευρά του πατέρα μου που ήταν γυναίκας και μεθύστακας», ανέφερε ο μάρτυρας για να εξηγήσει ότι το ενδιαφέρον του κατηγορούμενου, τον έκανε να τον εμπιστευτεί.

«Εγώ δεν είχα δει κάτι τέτοιο… έβλεπα κάτι καινούριο μπροστά μου, ένιωσα ότι με βοήθησε», υποστήριξε σχετικά ο καταγγέλλων.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για δύο βιασμούς ανήλικων αγοριών. Μετά την εισαγγελική έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης, ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμό κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, σε βάρος τριών ανηλίκων.

To άρθρο Δίκη Δημήτρη Λιγνάδη: «Έκλαιγα, προσπάθησα να καταλάβω τι έχει συμβεί, είχα σαστίσει» – Οι σοκαριστικές περιγραφές του πρώτου καταγγέλοντα βιασμούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr