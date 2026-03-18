Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» Σημανδράκου για Λευτέρη Αυγενάκη – Καταγγέλλει ασφυκτικές πιέσεις για να πληρωθούν «αμαρτωλά» ΑΦΜ

«Κεραυνούς» κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, εξαπολύει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους τον επίσης πρώην πρόεδρο, Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Έργων και Τεχνικών ελέγχων, Αθανασία Ρεππα.

Ο επι 18 μήνες επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο 2022 έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2023, κατήγγειλε ότι δέχτηκε ασφυκτικό «μαρκάρισμα» από τον τότε υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, προκειμένου να πληρωθούν όλα τα ΑΦΜ που είχαν κάνει δήλωση και ήταν να λάβουν προκαταβολή αγροτικής επιδότησης, τον Οκτώβριο του 2023, ακόμα και τα δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Δεχόμουν πολύ συχνά τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη (τους κατονομάζει), οι οποίοι έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για να αποδεσμευθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα, μου έλεγαν «παρακαλούμε να πληρωθούν», «πότε θα πληρωθούν…. κάντε ότι μπορείτε», όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν μια μεγάλη πίεση».

Μου ζήτησε να παραιτηθώ όταν δεν πληρώθηκαν 9.300 ΑΦΜ

Ο μάρτυρας υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι μετά την πληρωμή της προκαταβολής για τους αιτούντες επιδότησης, στις 27 Οκτωβρίου 2023 και επειδή εξαίρεσε από την πληρωμή 9.300 ΑΦΜ, που αφορούσαν σε δηλώσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, ο Λευτέρης Αυγενάκης μέσω του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου, ζήτησε την καρατόμησή του.

«Την Πεμπτη 27/10 έγινε η πληρωμή, την Παρασκευή δέχομαι τηλεφώνημα από τον υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για συγχαρητήρια για την πληρωμή και βγαίνει δελτίο τύπου του Υπουργείου για την πληρωμή. Τη Δευτέρα, με παίρνει τηλέφωνο ο κ. Στρατάκος (γενικός γραμματέας), λέγοντάς μου ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με την πληρωμή και ότι «θέλουμε την παραίτησή σου και όλου του ΔΣ. Δε μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω», κατήγγειλε ο μάρτυρας και συνέχισε λέγοντας ότι ότι ο κ. Αυγενάκης προσπαθούσε να ασκήσει ασφυκτικό έλεγχο στις ενέργειες του ίδιου για θέματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως είπε, ο κ. Σημανδράκος, η πρώτη σοβαρή διένεξη με τον τότε υπουργό ήρθε με αφορμή την ανάληψη έργου Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού. Ενώ ήταν σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου, σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Σημανδρακου, ο κ. Αυγενάκης του ζήτησε να «κατεβάσει» το διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη λεκτική αντιδικία και ανταλλαγή υβριστικών εκφράσεων.

«Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη του υπουργού να «κατέβει» η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση και ότι δε μπορεί να γίνει αυτό με ένα τηλέφωνο και ζήτησα επιστολή με επιχειρήματα για να το θέσω στο ΔΣ. Προφανώς ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση, τότε Υπουργός παρενέβη, άρχισε έντονη λογομαχία, υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δε την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας. Μετά με πήρε τηλέφωνο και ο κ Κελέτσης, υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Ο κ. Μπαμπασίδης (τότε Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να με πείσει να κατεβάσω τη σύμβαση», είπε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας.

Δύο συναντήσεις με Γιάννη Μπρατάκο

Ο μάρτυρας περιέγραψε δύο συναντήσεις με το Γιάννη Μπρατάκο, τότε Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου όπως είπε στην πρώτη ήταν παρόντες και οι Υπουργοί, Σταύρος Παπασταύρου και Μάκης Βορίδης. Σύμφωνα με τον κ. Σημανδρακο, τα τρία υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, αφού ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τις πιέσεις Αυγενάκη και την κατάσταση στον Οργανισμό, του έδωσαν τη διαβεβαίωση να συνεχίσει το έργο του, αψηφώντας τις πιέσεις.

«Μου είπαν «αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο…. Προχωράς, μην ακούς τίποτα», ανέφερε ο κ. Σημανδρακος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 2023, έστειλε δεύτερη επιστολή στον κ. Μπρατάκο για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το μάρτυρα, στη δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, με τον κ. Μπρατάκο, του ζητήθηκε η παραίτησή του.

Ο κ. Σημανδράκος αναφερόμενος στον προκάτοχο του Λευτέρη Αυγενάκη, Γιώργο Γεωργαντα είπε ότι είχαν αγαστή συνεργασία και συμφωνία επάνω στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

