Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

«Η Μαρία Καρυστιανού όφειλε να έχει ήδη παραιτηθεί» λένε τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου για τα Τέμπη

Δεκτή έκανε και επίσημα την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Δ.Σ. ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών.

Την θέση της Μαρίας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών αναλαμβάνει προσωρινά ο Παύλος Ασλανίδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»:

Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του   Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης

