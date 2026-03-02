Δημήτρης Κουφοντίνας: Η στρατολόγηση στην 17 Νοέμβρη και η χαμένη ευκαιρία να συλληφθεί το 1985

Ο αρχιεκτελεστής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Δημήτρης Κουφοντίνας μίλησε για πρώτη φορά μέσα από την φυλακή και μίλησε για την δράση του.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο «φαρμακοχέρης» ή «Λουκάς» της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την στρατολόγησή του και την απόφαση που πήρε να ξεκινήσει τις δολοφονίες.

«Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το πατρικό, στας Σέρρας, που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλλιου, θυμάμαι τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο, άστραψαν τα μάτια του και έλεγε “δικά μας παιδιά είναι”. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω, από την αυθεντία του κομμουνιστή παππού», σημείωσε ο ίδιος.

Ξεκίνησε όταν η 17 Νοέμβρη αλλάζει σύνθεση και χαρακτήρα. Από μία μικρή ομάδα ανοίγεται στρατολογώντας νέα στελέχη που ξεχωρίζει σαν τους πιο δυναμικούς σε κινητοποιήσεις και καταλήψεις που αποτελούσαν καθημερινά φαινόμενα.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας που συμμετείχε στις δυναμικές κινητοποιήσεις εναντίον της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα, του σημερινού ΕΛΒΕΛ, στρατολογήθηκε εκείνη την περίοδο και αργότερα θα εξελισσόταν στον βασικό δολοφόνο της 17Ν. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του.

«Ο Τσε Γκεβάρα έλεγε να αφήσουμε τις επευφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα, να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Αυτό που μας έθελξε, ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του. Η συνέπεια που είχε ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη. Είναι μακρύς ο δρόμος για έναν νέο να φτάσει από το Πολυτεχνείο στην ένταξη στη 17 Νοέμβρη. Το ΠΑΣΟΚ του 1974, για έναν νέο 16χρονο τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση. Έλεγε έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων.

Ως αφετηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά, ο Ραούλ Σέντικ των Τουπαμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει. Ο Χρήστος Κασσίμης του ΕΛΑ ήταν στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου.

Όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, ιδεολογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί, για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακηδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση», ανέφερε ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Στο ντοκιμαντέρ «Φάκελο 17Ν» ο Φώτης Παπαγεωργίου πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές από το 1985.

Εκείνη τη χρονιά είχε τοποθετήσει βόμβα μαζί με μια γυναίκα, σε υποκατάστημα της τράπεζας Citybank στην οδό Πανόρμου στην Αθήνα.

«Προφανώς τους δοκίμαζε πρώτα η οργάνωση» αφηγείται ο Παπαγεωργίου και αποκαλύπτει: «Από πάνω έμενε ένας ηθοποιός, που δεν είναι πλέον εν ζωή, που είχε δει το ζευγάρι. Μάλιστα κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τον έδωσε στην αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ ανήκε στον πατέρα του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Όταν ταυτοποιήθηκε, η ΕΛΑΣ τηλεφώνησε στην οικογένειά του και ζήτησε να τον ειδοποιήσουν να περάσει από την Ασφάλεια.

Όμως ο Κουφοντίνας εξαφανίστηκε και πέρασε την βαθιά παρανομία.

Ο Χρήστος Τσουτσουβής και η γιάφκα της οδού Καλαμά

Τον Απρίλιο του ‘85, ο Χρήστος Τσουτσουβής, ένα πρώην μέλος του ΕΛΑ, δολοφονεί τον εισαγγελέα Γιώργο Θεοφανόπουλο. Μάρτυρας της δολοφονίας είναι ο μικρός του γιος, όπως θυμάται έντονα ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ Φώτης Νασιάκος.

Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου «έδειχνε» ως αρχηγό τον καθηγητή Τσεκούρα

Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει την 17Ν να δρα ανενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολεί στα πόδια εισαγγελείς για εκφοβισμό, βάζει βόμβες σε υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες.

«Μιλάμε για άλλες εποχές. Μιλάμε για μια έλλειψη οργάνωσης, για ένδεια εξοπλισμού, υλικοτεχνικού. Σήμερα υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Τότε δεν υπήρχε τίποτα και μέχρι και τα αυτοκίνητα που είχαμε ήταν τα ίδια και τα ίδια. Βάρδιες αλλάζαμε και τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν τα ίδια».

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε παρασυρθεί από συνεργάτη του και «έδειξε» έμμεσα ως αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης τον καθηγητή και πρώην μέλος του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.

Η εισβολή στο Α.Τ. Βύρωνα: «Μια παράσταση εξευτελισμού της ΕΛ.ΑΣ.»

Η 17Ν όμως δεν ακούει κανέναν και νιώθει αήττητη απέναντι στην αστυνομία την οποία γελοιοποιεί με κάθε ευκαιρία. Τον Αύγουστο του 1988 εισβάλει με κινηματογραφικό τρόπο στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα και αφοπλίζει τους αστυνομικούς.

…

Αλλά παίρνουν διάφορα περιφερειακά. Μεταξύ των οποίων και πηλίκια και στολές. Και λοιπά διάφορα περιφερειακά στοιχεία. Είναι περισσότερο μια παράσταση αυτό. Μια παράσταση, ας το πούμε, εξευτελισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το βρώμικο ’89 και η δολοφονία Μπακογιάννη

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά πολιτικής έντασης και μεγάλης πόλωσης. Το σκάνδαλο Κοσκωτά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και ο κόσμος φανατίζεται. Οι εκλογές δίνουν την πρώτη θέση στη ΝΔ αλλά όχι την αυτοδυναμία…

Και ξαφνικά το πρωί της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου 1989 στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Ομήρου 35 στην Αθήνα, δολοφονείται ο Παύλος Μπακογιάννης.

Η ανατριχιαστική δολοφονία του Γουίλιαμ Νορντίν

Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Ρίτσαρντ Γουέλς. Η 17Ν έχει στραφεί κυρίως σε σε ελληνικούς στόχους. Τα πράγματα αλλάζουν το 1988 όπως θυμάται ο πρέσβης Τόμας Μίλερ, ο οποίος ήταν τότε στην Ουάσιγκτον.

Ήταν το ΠΑΣΟΚ πίσω από τη 17Ν;

Μέσα στην ένταση και στην πόλωση αρχίζει ένας νέος κύκλος φημών και θεωριών συνωμοσιών για το ποιος κρύβεται πίσω από τη 17Ν.

«Ο Μπακογιάννης έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην παραπομπή του Παπανδρέου, και το θυμάμαι γιατί ήμουν κοινοβουλευτικός συντάκτης τότε. Πάρα πολλοί νεοδημοκράτες λένε, “τον σκότωσε το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της παραπομπή του Παπανδρέου”.

Και, άρα, η 17 Νοέμβρη είναι το μακρύ χέρι του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει ο Τάσος Τέλογλου.