Δημήτρης Νίκας: H κλινική έρευνα είναι μοχλός ανάπτυξης – Δημιουργεί επενδύσεις καιθέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε πιο ουσιαστικά για κάτι που συχνά αντιμετωπίζεται ως μια στενά επιστημονική διαδικασία, ενώ στην πραγματικότητα αφορά άμεσα τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και συνολικά τη χώρα μας.

Οι κλινικές μελέτες είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο η καινοτομία φτάνει στον ασθενή. Είναι η διαδικασία που επιτρέπει σε νέες θεραπείες και σύγχρονες ιατρικές τεχνολογίες να γίνουν διαθέσιμες στους ασθενείς, πολλές φορές νωρίτερα από την ευρεία εμπορική τους διάθεση. Για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα σε σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις, η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη μπορεί να σημαίνει πρόσβαση σε μια νέα θεραπευτική επιλογή και σε καλύτερες προοπτικές για την υγεία τους.

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό και ιατρικό δυναμικό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντικές προσπάθειες από ερευνητές, νοσοκομεία και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι αποδεικνύουν καθημερινά ότι η χώρα μπορεί να συμμετέχει ισότιμα σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα υψηλών απαιτήσεων. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητο. Αρκετά κέντρα και ερευνητές έχουν μπει στον χάρτη των κλινικών ερευνών των μεγάλων εταιρειών Ιατροτεχνολογικων θεραπειών.

Ταυτόχρονα, η κλινική έρευνα δεν αφορά μόνο την επιστήμη. Δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεταφορά τεχνογνωσίας και ενίσχυση των υποδομών υγείας. Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα αναζητά ένα πιο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, η υγεία και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης.

Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο. Το νέο θεσμικό πλαίσιο και οι πρόσφατες παρεμβάσεις για τις κλινικές μελέτες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πραγματική πρόκληση όμως είναι η εφαρμογή τους στην πράξη, με ταχύτητα, συνέπεια και λιγότερη γραφειοκρατία. Αν θέλουμε η Ελλάδα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τις διεθνείς επενδύσεις στην κλινική έρευνα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πιο λειτουργικό και πιο προβλέψιμο το οποίο θα προσελκύει κλινικές μελέτες και θα εγγυάται την σωστή εκτέλεση τους.

Αυτό απαιτεί συνεργασία όλων: της Πολιτείας, των νοσοκομείων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επαγγελματιών υγείας, αλλά και της βιομηχανίας. Κυρίως όμως απαιτεί να βάλουμε στο επίκεντρο τον ασθενή, με περισσότερη ενημέρωση, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή.

Στον ΣΕΙΒ πιστεύουμε ότι η κλινική έρευνα μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική ευκαιρία για τη χώρα. Όχι μόνο για την οικονομία ή την καινοτομία, αλλά κυρίως για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και την ενίσχυση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας.