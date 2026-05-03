Δημοσιογράφος της ΕΡΤ βγήκε στον αέρα με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι από τα χιονισμένα Καλάβρυτα

Μπορεί κάποιοι να ετοιμάζουν τα μαγιό τους για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιρού, οι καιρικές συνθήκες, όμως, με το ξαφνικό κρύο και τα χιόνια ανάγκασαν τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Νίκο Γιαπρακά να βγει για ρεπορτάζ από το χιονοδρομικό των Καλαβρύτων με χριστουγεννιάτικο σκουφάκι.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ ήθελε να εναρμονιστεί με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα Καλάβρυτα όπου έκανε το ρεπορτάζ και το χριστουγεννιάτικο σκουφάκι ήταν απαραίτητο.

Οι καιρικές συνθήκες άλλωστε θυμίζουν περισσότερο Χριστούγεννα παρά μήνα Μάιο με το κρύο και τα χιόνια να δημιουργούν ένα πρωτοφανές για την εποχή σκηνικό.

Να σημειωθεί ότι το χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα, αν και κλειστό, είναι γεμάτο χιόνι. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους -1 βαθμούς Κελσίου.

Όσοι βρέθηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων αυτό το τριήμερο για την Πρωτομαγιά, παρότι δεν θα είχαν στο μυαλό τους ότι θα συναντήσουν χιόνι, ανέβηκαν μέχρι το χιονοδρομικό για να χαρούν το πρωτοφανές σκηνικό.