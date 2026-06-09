Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο και το μαχαίρι – Οι αντιφάσεις του 65χρονου Ιταλού

Στον 65χρονο Ιταλό εστιάζονται οι έρευνες των Αρχών για την διπλή δολοφονία στον Λόγγο το πρωί της Τρίτης (09/06/2025) που έχει συγκλονίσει το Αίγιο.

Μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο σε μια διπλή δολοφονία που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές στο Αίγιο, με τον 65χρονο σύντροφο του θύματος να μπαίνει στο κάδρο των ερευνών και να παραμένει υπό κράτηση.

Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, αμυχές στα χέρια του 65χρονου, καθώς και ένα ρούχο που φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα και εξετάζεται για πιθανή παρουσία αίματος.

Την ίδια ώρα, από την πρώτη ιατροδικαστική αυτοψία που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, προκύπτει πως η 54χρονη έφερε πολλαπλά αμυντικά τραύματα στα χέρια.

Γεγονός που δείχνει ότι επιχείρησε να αντισταθεί ή να προστατευτεί από την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι

Ο 26χρονος γιος της βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός άνδρας να ήταν ο αρχικός στόχος της επίθεσης και η μητέρα του να παρενέβη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπαθώντας να τον βοηθήσει.

Το πλυμένο ρούχο με τον κόκκινο λεκέ και οι αντιφάσεις

Από τα ευρήματα της αστυνομίας ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρούχο του υπόπτου που εντοπίστηκε και φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Σε αυτό βρέθηκε λεκές που εξετάζεται εργαστηριακά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Παράλληλα, κατά την εξέταση του διαπιστώθηκαν αμυχές στα χέρια του 65χρονου, οι οποίες αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, όμως στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛ.ΑΣ.

Ακόμη εξετάζεται το γεγονός ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Τα όπλα που βρέθηκαν κρυμμένα στην αυλή

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και πως προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

Η εικόνα από το σπίτι δείχνει πεδίο μάχης καθώς έπιπλα και αντικείμενα βρέθηκαν αναποδογυρισμένα και ηλεκτρικές συσκευές πεταμένες στο πάτωμα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/dolofonia-agialeia-1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/dolofonia-agialeia.mp4

Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.

Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και από τον έλεγχο για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, τα οποία θα ρίξουν φως σε αυτή την αδιανόητη δολοφονία.

Τα προφίλ των θυμάτων

Η 54χρονη αγαπούσε τη ζωγραφική και είχε δημιουργήσει σειρά από πίνακες, ενώ ο 26χρονος γιος της είχε πάθος με την τέκνο μουσική και ζούσε στη Γερμανία.

Η γυναίκα είχε μείνει χήρα πριν από χρόνια και είχε επιστρέψει από τις Σποράδες στον τόπο καταγωγής της, μαζί με τον γιο της, όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρός.

Ζούσε αρμονικά όπως λένε οι γείτονες με τον Ιταλό τα τελευταία 15 χρόνια.

«Εγώ τους ήξερα αγαπημένο ζευγάρι, την είχε πάει και στο εξωτερικό να κάνει επέμβαση με την καρδιά της η κοπέλα και αυτός ήσυχος πολύ δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν».

Ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο Αίγιο μόλις δύο ημέρες πριν για να δει τη μητέρα του. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η συνάντηση θα ήταν η τελευταία τους.