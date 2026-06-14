Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Μαχαιριές στην καρδιά είχαν μητέρα και γιος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση των θυμάτων

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το PatraPress.gr, αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκαν τα δύο θύματα της δολοφονίας μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται κυρίως στη θωρακική χώρα, σε σημεία που βρίσκονται κοντά στην καρδιά, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερα σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την 54χρονη, καθώς κατά τη νεκροψία διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός τραυμάτων από αιχμηρό αντικείμενο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, ένδειξη που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις δείχνει ότι η γυναίκα επιχείρησε να αντισταθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 43 μαχαιριές, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ιατροδικαστής, κατά την αρχική αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, είχε κάνει λόγο για 20 με 25 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι) και για την ύπαρξη αμυντικών τραυμάτων.

Το στοιχείο αυτό «μαρτυρούσε» από την πρώτη στιγμή πως η μητέρα πάλεψε και αντιστάθηκε στον δολοφόνο της. Αντίθετα, στο σώμα του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο και πέντε μαχαιριές.

Νέος κύκλος καταθέσεων

Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές κίνητρο του στυγερού εγκλήματος, αλλά και τυχόν προπαρασκευαστικές ενέργειες του δράστη.

Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, καθώς και άτομα από το περιβάλλον τους, μεταξύ των οποίων η σύντροφος και ο αδερφός του 26χρονου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, πάντως, πως παρατηρούνται «δυσκολίες» στην προσπάθεια καταγραφής της πραγματικής σχέσης των θυμάτων με τον κατηγορούμενο.

Επίσης, αναφορικά με το σενάριο ύπαρξης συνεργού, αποκλείεται κατηγορηματικά από την ΕΛ.ΑΣ. Όπως επισημαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία της προανάκρισης, δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου στο σπίτι, πέρα από την 54χρονη μητέρα, τον γιο της και τον 65χρονο Ιταλό.

Την αποφυλάκισή του θα ζητήσει ο 65χρονος Ιταλός

Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που έχει κριθεί από χτες (13.06.2026) προφυλακιστέος για την διπλή δολοφονία της και του γιου της στο σπίτι τους στον Λόγγο, ενώ αρχικά ενώπιον της ανακρίτριας επιχείρησε να αποδώσει τη διπλή δολοφονία σε άλλους εξωγενείς παράγοντες, στη συνέχεια, υποστήριξε πως η 54χρονη αφού τραυμάτισε θανάσιμα τον γιο της, αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι.

Στην απολογία του, ο 65χρονος επιχείρησε να εξηγήσει πώς από τις 7 το πρωί που ξύπνησε, μέχρι τις 11 που βρήκε, κατά δήλωσή του, τις σορούς, δεν αναζήτησε την σύντροφό του και τον 26χρονο, ενώ περιέγραψε τον τόπο του εγκλήματος με κάθε λεπτομέρεια. «Μπήκα μέσα κατευθείαν στο κρεβάτι όπου ο Ολύμπιος ήταν σκεπασμένος. Σήκωσα το πάπλωμα και είδα κάτι σκούρο στο κεφάλι του και έναν μαύρο λεκέ. Τρελάθηκα. Βγήκα έξω, γύρισα γύρω γύρω το σπίτι σε κατάσταση αλλοφροσύνης και τηλεφώνησα στον αδερφό της, και του φώναξα να έρθει γρήγορα. Ώσπου να έρθει, τηλεφώνησα στην αδελφή μου που βρίσκεται στην Ιταλία και της είπα πως η Μαρία και ο Ολύμπιος είναι νεκροί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, μέσα στις επόμενες 10 μέρες, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Ιταλού αναμένεται να ζητήσουν αντικατάσταση των περιοριστικών όρων, δηλαδή της προσωρινής κράτησής του, με άλλους όρους ή ακόμα θα προχωρήσουν και σε προσφυγή, ζητώντας ο 65χρονος να αφεθεί ελεύθερος.

Αυτό, υπό την αναμονή να ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων, προκειμένου οι συνήγοροι του 65χρονου να αποδείξουν ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ώστε να «δικαιολογείται» η δολοφονία του γιου της και ο αυτοτραυματισμός με 20 μαχαιριές, πράγμα που θα αποδείκνυε την αθωότητα του συντρόφου της, στην οποία ο ίδιος επιμένει.

«Κάποιος μου έδωσε κάτι να πιω για να μην ξυπνήσω»

Ο 65χρονος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου (13.06.2026) και παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας για την διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26ρονου, μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο στο Αίγιο. Πριν απαντήσει στις ερωτήσεις της, κατέθεσε πολυσέλιδο, 16σέλιδο υπόμνημα, ενώ οι απαντήσεις του στις ερωτήσεις της ανακρίτριας ξεπέρασαν συνολικά τις 20 σελίδες.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο πίσω από το έγκλημα.

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την “έτρεχα” εγώ. Στην Ιταλία κάθισα τέσσερις μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου», φέρεται να υποστήριξε.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της. Μάλιστα, μιλώντας στην ανακρίτρια και στην εισαγγελέα, ο 65χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενδεχομένως κάποιος να του είχε δώσει κάτι και είχε πιει, και γι’ αυτό δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, τι γινόταν γύρω του.

Όπως είπε στους δικαστικούς λειτουργούς, είχε πέσει σε τόσο βαρύ ύπνο ούτως ώστε να μην ακούσει μία φασαρία που γινόταν μέσα στο σπίτι και ένα διπλό φονικό.

Τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από τα ευρήματα που συλλέχθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον εντοπισμό κηλίδας αίματος της 54χρονης πάνω στο φλόμπερ που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, στοιχείο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ενδέχεται να υποδηλώνει πάλη του θύματος με τον δράστη.

Παράλληλα, ερευνάται το όχημα του 65χρονου για τυχόν ίχνη αίματος, ενώ κρίσιμα θεωρούνται και τα καταγραφικά συστήματα καμερών που ενδέχεται να αποκαλύψουν αν το τζιπ του μετακινήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, καθώς οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο το καπάκι παλαιότερης συσκευής.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Τρίτης (09.06.2026) η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια, σε μια λίμνη αίματος. Οι δύο σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Η γυναίκα είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές, ενώ οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλη, κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο.

Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμής το κίνητρο, επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή ανθρωποκτονία. Ο νεαρός είχε και αυτός μαχαιριές αλλά και τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, είχε δολοφονηθεί πρώτος, ενώ κοιμόταν.

Για το περιστατικό κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ατόμου, ούτε έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Οι αρχές αμέσως εντόπισαν τον σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας του και του 26χρονου γιου της, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε έναν φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προσήγαγαν τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης καθώς θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ειδοποίησε του γείτονές του πως βρήκε νεκρά τα δύο θύματα, ενώ υποστήριξε στις αρχές πως κοιμόταν, δεν άκουσε τίποτα και πως δεν εμπλέκεται στο έγκλημα.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι φρεσκοπλυμένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κηλίδες, πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση, αναφέροντας μόνο ότι λερώθηκε. Γι’ αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.

Τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις Αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκφράσει την ανησυχία της στον 26χρονο γιο της, ο οποίος ζούσε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, ζητώντας του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο νεαρός είχε φτάσει στη χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.