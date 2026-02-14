Διπρόσωπος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Αφρικανική σκόνη, βροχές και υψηλές θερμοκρασίες

Δυο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο (14-15/02/2026) καθώς θα έχει βροχές αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας ενώ η χώρα θα «πνιγεί» από την αφρικανική σκόνη.

Η αφρικανική σκόνη θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της από το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026) και το φαινόμενο θα κορυφωθεί την Κυριακή ενώ ο βροχερός καιρός σε αρκετές περιοχές θα φέρει λασποβροχές.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, για το Σάββατο αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς έως και μέτριας έντασης, σε περιοχές κυρίως στα κεντροβόρεια ορεινά, ημιορεινά τμήματα στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Στερεάς, από την Φθιώτιδα, Φωκίδα και δυτικότερα στην Ευρυτανία και σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας επίσης θα βρέξει τοπικά, ασθενούς έως και μέτριας έντασης τα φαινόμενα αυτά και αργότερα προς το βράδυ, απόγευμα και μετά, ίσως επεκταθούν και σε υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, πιο κεντρικές περιοχές αυτές οι τοπικές βροχές.

Στα Επτάνησα επίσης άστατος ο καιρός, όχι στη δυτική Πελοπόννησο, ούτε στην ανατολική Πελοπόννησο, μόνο στα κεντρικά της Πελοποννήσου για τον άστατο καιρό. Στα δυτικά κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες.

Στα Επτάνησα θα είναι άστατος ο καιρός, κυρίως στα βόρεια Επτάνησα όπως και στην Ήπειρο με μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Στη Μακεδονία και στη Θράκη επίσης θα σημειωθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Όμως στην Αττική, στην Βοιωτία, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρο το Αιγαίο αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και πάρα πολύ καλές οι ήπιες καιρικές συνθήκες με ανεβασμένες θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 14 με 17 στα βόρεια, στους 17 με 20 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα και στα Επτάνησα, στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι νοτιάδες πολύ δυνατοί, επτά με οκτώ μποφόρ κατά διαστήματα σε περιοχές των Επτανήσων και έξι με επτά μποφόρ στο Αιγαίο, ακόμα και επτά με οκτώ μποφόρ αργότερα μετά το απόγευμα σε περιοχές του Αιγαίου.

Δείτε την πορεία του καιρού

Αττική και Θεσσαλονίκη

Για την Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις και πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, καλός καιρός κυρίες και κύριοι, σχεδόν ανοιξιάτικος. Θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου αλλά ίσως εδώ στα βόρεια τμήματα του νομού, ίσως και στα ανατολικά, βορειοανατολικά δούμε και 20 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

Νοτιάδες 4 έως 6 μποφόρ και στο Σαρωνικό και στο νότιο Ευβοϊκό περιμένουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη ίσως βρέξει τοπικά. Αρκετά αυξημένες τιμές για να βρέξει έστω και εξασθενημένα, έστω και ασθενούς έως και μέτριας έντασης, όχι όμως κάτι το ακραίο σε καμία περίπτωση.

Θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρξουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό ασφαλώς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και βεβαίως θα περιμένουμε νότιους, νοτιοανατολικούς ανέμους τέσσερα με πέντε μποφόρ στην περιοχή του Θερμαϊκού.

Ο καιρός την Κυριακή και την Δευτέρα

Την Κυριακή, για άλλη μια μέρα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας, ίσως και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Πιο τοπικές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Θερμοκρασία στους 18 με 25 βαθμούς Κελσίου από βορρά προς νότο. Νοτιάδες 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Επτάνησα, νοτιάδες 6 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ στις περιοχές του Αιγαίου.

Τη Δευτέρα στα δυτικά, στις δυτικές και νότιες περιοχές της Κρήτης, στις Κυκλάδες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και σε βόρειες περιοχές της επικράτειας.

Θερμοκρασία από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου από βορρά προς νότο, θα πέσει δηλαδή λίγο ο υδράργυρος, με νοτιάδες 6 έως 7 μποφόρ στις περιοχές του Αιγαίου, δυτικό το ρεύμα 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στις περιοχές των Επτανήσων.

Αφρικανική σκόνη από το απόγευμα του Σαββάτου

Όπως αναφέρει το meteo η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να φτάνει στη χώρα μας από το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026), θα κορυφωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ενώ σε αρκετές περιοχές θα έχουμε λασποβροχές.

Όπως φαίνεται και στους χάρτες από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 14/02.

Αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02 αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.

Σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.