Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: «Τους έκανε συστάσεις και τον σκότωσαν με την γκλίτσα» λέει συγγενής του – Ο αρχηγικός ρόλος του 32χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση Γιακουμάκη

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε εντοπιστεί τραυματισμένος και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του στις 22 Μαρτίου, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσωκάρι Μεσαράς Ηρακλείου, επανήλθε στο προσκήνιο μετά την έρευνα των Αρχών, οι οποίες -τρεις μήνες μετά τον θάνατό του- προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Πρόκειται για έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν 59χρονο υπάλληλό τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 49χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία αποδίδονται πιθανότατα σε ποιμενική ράβδο (γκλίτσα) ή παρόμοιο αντικείμενο, ενώ φέρεται να κατέληξε έπειτα από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βασίστηκε σε μαρτυρίες κατοίκων, στα στίγματα κινητών τηλεφώνων, αλλά και σε επιπλέον ψηφιακά και υλικά ευρήματα που οδήγησαν σταδιακά στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

«Τον χτύπησαν με τη γκλίτσα και τον σκότωσαν»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο newsit.gr ο συγγενής του 49χρονου, ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, στοιχείο που εξετάζεται πλέον και στο πλαίσιο της δικογραφίας.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα δικαστήρια και περιμένω να φέρουν τους κατηγορούμενους, ώστε να περάσουν από ανακριτή και εισαγγελέα. Δεν έχουμε πάρει ακόμη τη δικογραφία και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Οι εμπλεκόμενοι είναι τρεις και ο ένας από αυτούς ήταν εμπλεκόμενος και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είχε καταδικαστεί για το bullying, δεν θυμάμαι όμως για ποιο άλλο αδίκημα», τονίζει.

Ο συγγενής του 49χρονου περιγράφει καρέ-καρέ το πώς, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε η φονική επίθεση.

«Τον Αλέξανδρο τον χτύπησαν με τη γκλίτσα και τον σκότωσαν. Αυτό συνέβη επειδή τους έκανε παρατηρήσεις για το ότι έβοσκαν τα πρόβατά τους μέσα στη γεωργική ζώνη και, ως πρόεδρος του χωριού, όφειλε να κάνει συστάσεις. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν τον χτύπησαν και οι τρεις ή μόνο ένας από αυτούς», λέει ο συγγενής του θύματος.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Ιδιαίτερη είναι η αναφορά του συγγενή στις τελευταίες στιγμές του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά τον τραυματισμό του.

«Από τη στιγμή που τον χτύπησαν, ο Αλέξανδρος κατάφερε να φτάσει στο σπίτι του, καθώς η απόσταση από το σημείο στο Απεσωκάρι μέχρι τo σπίτι του ήταν περίπου ένα λεπτό. Μπήκε στο σπίτι, είδε τη σύζυγό του, αλλά δεν πρόλαβε να της πει κάτι. Παρέμεινε με τις αισθήσεις του για περίπου 15 λεπτά. Οι νευροχειρουργοί θεωρούν ότι αυτός ο χρόνος είναι απολύτως δικαιολογημένος. Έχω μιλήσει με δύο-τρεις νευροχειρουργούς και όλοι μου έχουν πει το ίδιο. Οι εμπλεκόμενοι προέκυψαν από διάφορα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην αστυνομία, από καταθέσεις κατοίκων και από άλλα ευρήματα της έρευνας», αναφέρει.

Το παρελθόν του 32χρονου και η υπόθεση Γιακουμάκη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή του 32χρονου κατηγορούμενου, καθώς πρόκειται για πρόσωπο που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Το όνομά του είχε συνδεθεί με την υπόθεση της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων και τον άδικο χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη, όπου είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε περιστατικά συστηματικού bullying σε βάρος του 20χρονου σπουδαστή.

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκείνη είχαν παραπεμφθεί για επικίνδυνες σωματικές βλάβες από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ενώ είχαν επιβληθεί ποινές κοινωνικής εργασίας και φυλάκισης με αναστολή ή μετατροπή, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο 32χρονος κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση.

To άρθρο Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: «Τους έκανε συστάσεις και τον σκότωσαν με την γκλίτσα» λέει συγγενής του – Ο αρχηγικός ρόλος του 32χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση Γιακουμάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr