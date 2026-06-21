Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήξερα την 45χρονη, δεν είχα καταλάβει τίποτα» λέει η σύζυγος του 43χρονου δράστη

«Μιλούσα μαζί του δεν είχα καταλάβει τίποτα» λέει στο newsit.gr η γυναίκα του Σκοπιανού καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη μέσα στο σπίτι που του νοίκιαζε στα Χανιά.

Λίγες ώρες μετά από τη ομολογία του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης, το newsit.gr επικοινώνησε με την σύζυγό του, η οποία διέμενε με τον 43χρονο στο σπίτι του φονικού, στα Χανιά. Η ίδια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έφευγε από εκεί και δούλευε σεζόν με αποτέλεσμα ο δράστης να μένει εκεί μόνος του. Η άτυχη 45χρονη είχε πάει στο σπίτι το οποίο νοίκιαζε με στον 43χρονο στα Χανιά, προκειμένου να το ελέγξει.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του 43χρονου, η γυναίκα του ζήτησε να έρθουν σε ερωτική επαφή καθώς διατηρούσαν ερωτική σχέση στο παρελθόν. Ο ίδιος όταν ομολόγησε τις πράξεις του ισχυρίστηκε ότι με την Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε στο παρελθόν ερωτική σχέση και εκείνη του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά και εκείνος αρνήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας άγριος καυγάς.

Όπως είπε ο άνδρας, η 45χρονη τον χτύπησε με αποτέλεσμα ο Σκοπιανός να πάρει ένα μπουκάλι μπύρας που ήταν πάνω στο τραπέζι και να την χτυπήσει στο κεφάλι, μέχρι που αυτό έσπασε.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του σκοπιανού ενοικιαστή μιλάει στο newsit.gr λέγοντας ότι η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

«Μιλούσα κάθε μαζί του δεν είχα καταλάβει τίποτα. Την ήξερα την Σταυρούλα έχουμε βάλει τρεις δικηγόρους και η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Έχουν γραφτεί αρκετές ανακρίβειες και θα φανεί η αλήθεια», είναι τα πρώτα της λόγια της λίγο μετά την την ομολογία του συζύγου της για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκης.

Ο Σκοπιανός πρώτα την σκότωσε και μετά την έδεσε χειροπόδαρα με tie wrap, της τύλιξε το σώμα με τέσσερις σακούλες και την άφησε στο πάτωμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο 43χρονος πήγε σε ένα μαγαζί και έκατσε εκεί για αρκετές ώρες. Στο κατάστημα εστίασης συνάντησε ένα άτομο και λίγες ώρες αργότερα, αφού έκανε βόλτα στην περιοχή, επέστρεψε στο σπίτι του στα Χανιά.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, έβαλε το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε και το μετέφερε στο χωράφι του, στην περιοχή Βατόλακκος, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Εκεί, ο δράστης έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο και τοποθέτησε μέσα τη σορό της 45χρονης. Αφού την έθαψε, παρέμεινε στο σημείο για λίγες ώρες και επέστρεψε στο σπίτι του.

Έκτοτε, ο ενοικιαστής προσποιούνταν ότι δεν ήξερε πού βρίσκεται η 45χρονη, ενώ προσπαθούσε να παραπλανήσει τις έρευνες των αρχών «δείχνοντας» ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της Σαυρούλας, τον αδερφό της, λέγοντας ότι τα αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους.

Το φονικό

Υπενθυμίζεται ότι, την μέρα του φονικού, όταν η γυναίκα πήγε στην μονοκατοικία που νοίκιαζε στον 43χρονο, φέρεται να του ζήτησε να βρεθούν ερωτικά και εκείνη την ημέρα, αλλά αυτός αρνήθηκε. Τότε οι δύο τους έκατσαν στο σπίτι και συζήτησαν για τις φθορές τους σπιτιού, πίνοντας μπύρες. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, φέρεται να ζήτησε ξανά να έρθουν σε επαφή και εκείνος αρνήθηκε εκ νέου.

Τότε, όπως ισχυρίζεται ο καθ’ ομολογίαν δράστης, η 45χρονη τον εκβίασε, λέγοντας του πως θα τα πει όλα στη σύζυγό του. Ο καυγάς έγινε έντονος, με αποτέλεσμα ο ενοικιαστής και η Σταυρούλα να πιαστούν στα χέρια. Όπως είπε ο άνδρας, εκείνη τον χτύπησε με αποτέλεσμα ο Σκοπιανός να πάρει ένα μπουκάλι μπύρας που ήταν πάνω στο τραπέζι και να την χτυπήσει στο κεφάλι, μέχρι που αυτό έσπασε.

Στη συνέχεια, και ενώ η Σταυρούλα Λεβεντάκη φώναζε για βοήθεια, ο ενοικιαστής της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία την οποία της πέρασε 6 με 7 φορές. Πάνω στον καυγά, μάλιστα, της κατάφερε δύο μαχαιριές σε σημείο κοντά στην καρδιά.

Αφού την σκότωσε, την έδεσε χειροπόδαρα με tie wrap, της τύλιξε το σώμα με τέσσερις σακούλες και την άφησε στο πάτωμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο 43χρονος πήγε σε ένα μαγαζί και έκατσε εκεί για αρκετές ώρες. Στο κατάστημα εστίασης συνάντησε ένα άτομο και λίγες ώρες αργότερα, αφού έκανε βόλτα στην περιοχή, επέστρεψε στο σπίτι του στα Χανιά.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, έβαλε το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε και το μετέφερε στο χωράφι του, στην περιοχή Βατόλακκος, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Εκεί, ο δράστης έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο και τοποθέτησε μέσα τη σορό της 45χρονης. Αφού την έθαψε, παρέμεινε στο σημείο για λίγες ώρες και επέστρεψε στο σπίτι του.

Έκτοτε, ο ενοικιαστής προσποιούνταν ότι δεν ήξερε πού βρίσκεται η 45χρονη, ενώ προσπαθούσε να παραπλανήσει τις έρευνες των αρχών «δείχνοντας» ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της Σαυρούλας, τον αδερφό της, λέγοντας ότι τα αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους.

Η Σταυρούλα φαίνεται σε βίντεο να μπαίνει στη μοιραία μονοκατοικία

Ο ενοικιαστής από την πρώτη στιγμή είχε προσπαθήσει να «δείξει» ως υπεύθυνο της εξαφάνισης τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, αναφέροντας ότι τα δύο αδέρφια είχαν διαφορές και συχνά τσακώνοντας για τα περιουσιακά τους.

Η 45χρονη, έξω από το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας, τις οποίες οι αρχές «ξήλωσαν» και έψαξαν για περισσότερα στοιχεία.

Ωστόσο, ο ενοικιαστής είχε αναφέρει ότι συνήθιζε να σβήνει το βιντεοληπτικό υλικό από τις συγκεκριμένες κάμερες ασφαλείας. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις 30 Μαΐου, που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι και να μην βγαίνει ποτέ από αυτό. Τα πλάνα είχε προλάβει να τα διαγράψει ο δράστης και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης από τις αρχές.

Η εξαφάνιση

Στις 30 Μαΐου 2026, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Στη συνέχεια έφυγε από το πατρικό της και συναντήθηκε με έναν εργάτη της, τον οποίο πλήρωσε για δουλειές που έκανε σε χωράφι της.

Στη συνέχεια η γυναίκα πέρασε από το σπίτι του 43χρονου ενοικιαστή και όπως ανέφεραν μάρτυρες την είδαν δει να κατευθύνεται προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων, έχοντας σακούλες με αυγά στα χέρια. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε η γυναίκα δεν βγήκε ποτέ από την μονοκατοικία του 43χρονου, τουλάχιστον ζωντανή. Το τηλέφωνό της έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς.

Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές εστίασαν στον ενοικιαστή ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε και επικοινώνησε με την Σταυρούλα Λεβεντάκη, πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο 43χρονος έδωσε αρκετές φορές κατάθεση στις αρχές για την εξαφάνιση της 45χρονης, λέγοντας ότι εκείνη έφυγε από το σπίτι του για να πάει στα Χανιά εκείνη την μέρα.

Στις 19 Ιουνίου, οι αρχές αναζήτησαν εκ νέου τον 43χρονο στο σπίτι του, ωστόσο δεν τον εντόπισαν. Ο άνδρας έμεινε για αρκετές ώρες κρυμμένος, ενώ οι αρχές συνέχιζαν τις έρευνες στο σπίτι και στο χωράφι του. Εκεί εντόπισαν δενδρύλλια κάνναβης και αχνές κηλίδες αίματος, οι οποίες όπως έδειξαν τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA, ανήκουν στην Σταυρούλα Λεβεντάκη. Οι κηλίδες βρέθηκαν στην σφουγγαρίστρα, την τηλεόραση αλλά και στο πάτωμα του σπιτιού του.

Οι αρχές τελικά εντόπισαν και συνέλαβαν τον ενοικιαστή για ναρκωτικά, συνέχιζαν ωστόσο να τον θεωρούν βασικό ύποπτο και για την εξαφάνιση της γυναίκας. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί τού παρουσίασαν στοιχεία που αφορούσαν τις τραπεζικές κινήσεις και τις αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της 45χρονης. Όπως προέκυψε από την ομολογία του, ο Σκοπιανός υπήκοος είχε δώσει τις τραπεζικές κάρτες της Σταυρούλας σε φίλο του, έχοντας μάλιστα αναγράψει το PIN με αυτοκόλλητο επάνω στις κάρτες. Ο άνδρας αυτός, για αρκετές ημέρες, προχωρούσε σε αναλήψεις από ΑΤΜ της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, ο συγκεκριμένος φίλος δεν φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία της γυναίκας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος αναλήψεις χρημάτων και στη συνέχεια παρέδωσε τις κάρτες στον φίλο του, με σκοπό να τον εμπλέξει στην υπόθεση και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για υπόθεση ληστείας.

Τελικά, ενώπιον του ανακριτή, ο 43χρονος δεν άντεξε την πίεση των αστυνομικών, «έσπασε» και αποκάλυψε πως τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την γυναίκα και στη συνέχεια έβαλε την σορό της σε σακούλες για να την θάψει στο χωράφι. Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ισχυρίστηκε πως δεν είχε σχεδιάσει τη δολοφονία της και προχώρησε στο έγκλημα μετά από καυγά που είχαν για το μοιραίο σπίτι στα Χανιά.

To άρθρο Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήξερα την 45χρονη, δεν είχα καταλάβει τίποτα» λέει η σύζυγος του 43χρονου δράστη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr