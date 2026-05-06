Δολοφονία στη Ηράκλειο: Τον πυροβόλησε έξι φορές και μετά τον κλωτσούσε – Νέες αποκαλύψεις για την εκτέλεση του 21χρονου

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Ηρακλείου από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα με νέες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως για το φονικό.

Η δολοφονία έγινε χθες (05.05.2026) το απόγευμα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου με το βίντεο που έχει καταγράψει το σκηνικό της εκτέλεσης του 21χρονου να σοκάρει.

Οπως αναφέρει το Cretalive.gr στον 54χρονο δεν αρκούσαν οι έξι πυροβολισμοί που έριξε στον άτυχο νεαρό, αλλά άρχισε να τον κλωτσά με μανία το σώμα του ενώ κείτονταν αιμόφυρτο στο έδαφος. Αστυνομικοί που είδαν το βίντεο, δεν κρύβουν το σοκ που υπέστησαν βλέποντας το άγριο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα.

Την ίδια ώρα στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του 21χρονου. Εκεί, αύριο Πέμπτη (07.05.2026) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η σορός του αδικοχαμένου νέου θα βρίσκεται απόψε, στις 20:00 στο σπίτι της οικογένειας. Από εκεί το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα τον συνοδέψουν στον Χώνο, όπου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου, στο Γάζι, οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες. Συγγενείς και φίλοι θρηνούν για τον άδικο χαμό του, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν πως ο νεαρός βρέθηκε νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.

«Οι αρχές έπρεπε να είχαν παρέμβει νωρίτερα» καταγγέλλει η θεία του

Η θεία του 21χρονου που δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα κατήγγειλε μιλώντας στο neakriti.gr ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και πως οι αρχές έπρεπε να είχαν παρέμβει νωρίτερα

«Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ. Δεν έπρεπε να γίνει. Αφού τα βλέπανε ότι είχε τέτοιες προθέσεις, έπρεπε να τον είχαν συλλάβει», ανέφερε συγκλονισμένη.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο 54χρονος είχε απειλήσει στο παρελθόν τον Νικήτα και έκανε λόγο για προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του.

«Του είχε κάνει 2-3 απόπειρες του παιδιού, με κουκούλα έξω από το σπίτι του, με μπαλοθιές, και ξέφυγε. Έπρεπε να τον έχουν βάλει στη φυλακή και να είχε φύγει το παιδί μας στο εξωτερικό», είπε.

Αναφερόμενη στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη, η θεία του Νικήτα τόνισε ότι ο ανιψιός της δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα ο Νικήτας είχε βγει βόλτα με τον 17χρονο και άλλα παιδιά, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Η ίδια υποστήριξε ότι το τροχαίο έγινε εξαιτίας λακκούβας, ενώ σημείωσε ότι και ο Νικήτας είχε τραυματιστεί σοβαρά.

«Και το δικό μας παιδί πέντε-έξι μήνες ήταν με πατερίτσα και είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Ξεπέρασε όλο αυτό μετά από τρία χρόνια», ανέφερε.

Η θεία του νεαρού κατηγόρησε την Πολιτεία ότι δεν προστάτευσε τον Νικήτα, παρότι, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου.

«Έπρεπε η Πολιτεία να είχε επέμβει, να είχε σώσει το παιδί. Να μην γίνει αυτό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για τον χαρακτήρα του 21χρονου, η φωνή της λύγισε. Τον περιέγραψε ως ένα παιδί χαρούμενο, καλόκαρδο και αγαπητό, χωρίς κακία.

«Πέντε παιδιά ανέθρεψε ο πατέρας. Ήταν το καλύτερο, το πιο χαρούμενο παιδί. Το πιο πρόσχαρο, δεν είχε κακία. Ήταν κομμάτι μάλαμα. 20 χρονών παλικάρι. Πήγε στρατιώτης με τιμή και με δόξα», ανέφερε.