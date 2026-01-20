Δολοφονία στο Αγρίνιο: Βουβός ο πόνος στο τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι

Βαρύ είναι το κλίμα και ο πόνος βουβός στο Λιθοβούνι Αγρινίου στην κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή, του 50χρονου προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που έπεσε νεκρός από τα χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος στο παρελθόν ήταν κολλητός του, με τη δολοφονία να συγκλονίζει την τοπική κοινότητα.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (20.1.2025) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να πουν το τελευταίο αντίο στον πατέρα ενός παιδιού και αγαπητό πρόεδρο της κοινότητας. Με τον πόνο και τα αναπάντητα «γιατί» να κυριαρχούν, μετά τη δολοφονία του άνδρα από τον 44χρονο στο Αγρίνιο, μία ημέρα πριν την απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Σπαρακτική είναι η εικόνα του 13χρονου γιου του, που σε τόσο μικρή ηλικία καλείται να αντιμετωπίσει την απώλεια του πατέρα του με τόσο βίαιο τρόπο. Στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του, σε κατάσταση βαθιάς οδύνης, καθώς και ο θείος του.

Η σορός του Κώστα Αλεξανδρή έφτασε στον ναό στις 11:30 το πρωί, μέσα σε κλίμα συγκίνησης ενώ στεφάνια στη μνήμη του έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Το χρονικό του φονικού στο Αγρίνιο

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ο 50χρονος βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής, όταν αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο του δράστη να περνάει από το σημείο με κατεύθυνση προς τον Άγιο Ανδρέα.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημά του και να τον ακολούθησε, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής τι μεσολάβησε μέχρι το μοιραίο περιστατικό.

Μόλις το αυτοκίνητο του 50χρονου σταμάτησε εκεί που βρισκόταν ο 44χρονος, εκείνος του έριξε μια φορά από μπροστά πυροβολώντας στο παρμπρίζ και ενώ το όχημα του θύματος έφυγε από την πορεία του, στη συνέχεια ο 44χρονος έριξε δύο φορές από πίσω.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, πατέρας ενός παιδιού, Κώστας Αλεξανδρής, δέχθηκε τους θανατηφόρους πυροβολισμούς στο οδικό τμήμα μεταξύ Λιθοβουνίου και Μεσάριστας. Το αυτοκίνητό του συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο για περίπου 70 μέτρα, προτού βγει από τον δρόμο και καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Μάλιστα η ρήξη στη σχέση τους φαίνεται ότι έγινε για τα μάτια μια γυναίκας αλλά και από προσωπικά ζητήματα, αφού φαίνεται ότι οι δύο τους είχαν και οικονομικές διαφορές.

Οι κάτοικοι του χωριού Λιθοβούνι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας, καθώς όπως λένε ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό αλλά φρόντιζε και τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, στο χωριό του δράστη στα Μεσάριστα οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους επειδή στην περιοχή υπάρχει ο φόβος για «βεντέτα». Ο ίδιος ο 44χρονος φέρεται να έχει δηλώσει για το έγκλημα, ότι το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι το θύμα θα τον πυροβολούσε.