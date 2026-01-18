Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ο 50χρονος τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο και με όπλα εδώ και έναν χρόνο – Φοβόταν να βγει από το σπίτι του», λέει ο αδερφός του 44χρονου δράστη

Τους ισχυρισμούς του 44χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη για τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη σε χωριό στο Αγρίνιο φαίνεται να επιβεβαιώνει ο αδερφός του, μιλώντας στο newsit.gr.

Όπως περιγράφει ο αδερφός του 44χρονου άνδρα που πυροβόλησε και σκότωσε τον 50χρονο στο Αγρίνιο, ο καθ’ ομολογίαν δράστης, ζούσε μέσα στον φόβο εδώ και έναν χρόνο, με το θύμα να τον απειλεί και να προσπαθεί να τον σκοτώσει, με αφορμή ερωτική αντιζηλία που είχαν μεταξύ τους.

Ακόμη για την ημέρα το εγκλήματος, λέει ότι είχε μιλήσει με τον αδερφό του και θα πήγαινε για κυνήγι, ενώ είπε ότι όπως του περιέγραψε ο 44χρονος, το θύμα τον σημάδευε με την καραμπίνα μέσα από το αυτοκίνητο και νόμιζε ότι θα τον σκότωνε και για αυτό τον πυροβόλησε.

«Όλοι γνώριζαν τι συνέβαινε»

Κοινό μυστικό φαίνεται να ήταν η τεταμένη σχέση των δύο ανδρών στο χωριό, ενώ όπως τονίζει ο αδερφός του 44χρονου δράστη, είχαν καλέσει και την αστυνομία, με τον φόβο ότι κάποια στιγμή θα σκοτωθούν με τον 50χρονο.

«Πρέπει να πάτε κάτω στο χωριό όλοι γνώριζαν τι συνέβαινε με τον αδερφό μου και αυτόν. Το απειλούσε το παιδί συνέχεια. Δεν μπορούσε να σταθεί εκεί έναν χρόνο τώρα. Ο αδερφός μου από τον φόβο του είχε ένα χρόνο να πάει στο καφενείο. Φοβόταν να βγει απ’ το σπίτι του. Ίσα που πήγαινε στα πρόβατα και γύρναγε πάλι σπίτι για τόσο πολύ φοβισμένο άνθρωπο μιλάμε. Το θύμα ερχόταν κάτω από το σπίτι και τον φόβιζε το βράδυ πολλά βράδια» είπε χαρακτηριστικά στο newsit.gr.

«Για την γυναίκα του γινόντουσαν όλα πιστεύω. Δε γνωρίζω πιο πολλά. Ο αδερφός μου με έπαιρνε πολλές φορές τηλέφωνο και μου έλεγε ότι “με κυνηγάει”. Το παιδί έχει πάει και στην αστυνομία, δεν έχουν κάνει τίποτα για αυτό ακόμα και εγώ είχα πάρει τηλέφωνο, υπάρχουν οι κλήσεις μου υπάρχουν τα τηλεφωνα μπορείτε να τα ανοίξετε και να φανεί ότι είχανε πάει στην αστυνομία» ανέφερε.

Ακόμη δήλωσε πως «τους έχω πει θα κάνετε κάτι, θα σκοτωθούνε, το παιδί τον αδερφό μου τον απειλεί συνέχεια. Τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο, τον κυνηγούσε με όπλα, τον κυνηγούσε συνέχεια. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα».

«Ο αδερφός μου υπέφερε έναν χρόνο»

«Δεν γνωρίζω, δεν μέναμε με τον αδερφό μου δεν ξέρω λεπτομέρειες, έχω πολλά, αλλά πιο πιθανό να είχε. Αλλά είναι άλλο το κομμάτι αυτό, άλλο το άλλο το που φτάσαν σ’ αυτό το σημείο. Για κανέναν δεν είναι καλό. Αλλά το παιδί υπέφερε ένα χρόνο. Αν πάτε στο χωριό κάτω και ρωτήσετε όλους τους κατοίκους που ξέρουν τι, γιατί εγώ μένω στο Θέρμο, δεν μένω εκεί στο χωριό, στο τηλέφωνο μιλούσα, θα σας πουν. Θα σας πουν στο χωριό, θα σας τα πουν όλα», είπε σχετικά με τη σχέση που φέρεται να διατηρούσε ο 44χρονος με τη γυναίκα του θύματος.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων το θύμα, είχε προσπαθήσει να τον πατήσει και με τ αυτοκίνητο: «Θα σας πουν τι άνθρωπος ήταν ο αδερφός μου, αν ήτανε ποτέ, αν έχει πειράξει άνθρωπο, θα σας πουν ότι τον κυνηγούσε συνέχεια, τον απειλούσε, θα σας τα πει όλος ο κόσμος. Να μην τα λέω εγώ. Όλος ο κόσμος τα ξέρει. Δεν έβγαινε στο καφενείο ούτε ένα χρόνο να βγει το παιδί κάτω. Απ’ το φόβο του. Τον έβρισε κάτω με τ’ αμάξι, τον κυνηγούσε, όποτε τον έβρισκε. Μια άλλη φορά πήγαινε να τον σκοτώσει, πήγαινε να τον πατήσει με το αυτοκίνητο και μπήκε στην παρατρίχα».

Το σκηνικό το Πάσχα

Όπως αποκάλυψε, ο 50χρονος, είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον 44χρονο σύμφωνα με όσα του είχε πει ο ίδιος σε ένα περιστατικό κοντά στο Πάσχα του περασμένου έτους.

«Μια μέρα μετά το Πάσχα, δύο, δεν θυμάμαι. Μου είπε στο δάσος, είμαι στο δάσος μου λέει, έχω φύγει, “έχω πέσει κάτω σ’ ένα ρέμα, με κυνήγαγε, να με σκοτώσει” λέει και βγήκε ίσα ίσα στο τσακ, “πάρε’ τηλέφωνο την αστυνομία”. Πολλές φορές, με έπαιρνε. Και του λέω, μην ασχολείσαι, δεν ασχολούμαι λέει, δεν τον πειράζω εγώ για αυτό κάθομαι και σπίτι» και συνεχίζει, «πολλά βράδια πήγαινε στο σπίτι απ’ έξω αυτός με το αυτοκίνητο, γυρνούσε κι έφευγε. Να δει αν είναι εκεί ο αδερφός μου, δεν ξέρω γιατί πήγαινε, συνεργαζόταν παλιά, ήταν και φίλοι», περιέγραψε.

«Όλος ο κόσμος τα ήξερε, αφού τον βλέπανε, τον κυνήγαγε ο άλλος. Με κανένα του χωριού, με ποιον να μιλήσουμε ρε φίλε; Τον απειλούσε», είπε.

Η γυναίκα του θύματος και οι απειλές

Όπως περιέγραψε, η γυναίκα του 50χρονου κοινοτάρχη είχε φύγει από το σπίτι και ζούσε στην Πάτρα, με το θύμα, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο αδερφός του 44χρονου να απειλεί πως εάν δεν γύριζε θα σκότωνε και την ίδια και τον σύντροφό της.

«Δεν ξέρω γιατί είχε φύγει, αλλά είχε φύγει, είχε νοικιάσει στην Πάτρα, ένα σπίτι από ότι ξέρω, και είχε νοικιάσει σπίτι στην Πάτρα και μετά την απειλούσε αυτός και λέει αν δεν γυρίσεις πίσω θα σε σκοτώσω κι εσένα κι αυτόν έτσι είχαμε μάθει από το χωριό».

Η τελευταία συνομιλία με τον αδερφό του πριν το έγκλημα

Όπως ανέφερε ο αδερφός του 44χρονου, το πρωί του Σαββάτου, 17.01.2026, λίγο πριν γίνει το έγκλημα είχε μιλήσει μαζί του και του είχε πει μεταξύ άλλων ότι θα πήγαινε αργότερα για κυνήγι, ενώ όπως μετέφερε ο άνδρας, ο άνδρας του είπε ότι φοβήθηκε ότι θα τον σκότωνε και για αυτό τον πυροβόλησε.

«Εγώ μίλησα με τον αδερφό μου χθες το πρωί, μίλησα τρεις φορές. Τρεις φορές. Λέω τι κάνεις, πού πας, τι φτιάχνεις; Επειδή μιλάγαμε με βιντεοκλήσεις με τον αδερφό μου. Και μου λέει, σφάζω δυο αρνιά, ένα να του δώσω σε κάποιον… το χρωστάω εν ολίγοις και ένα σε σένα να έρθεις να το πάρεις. Λέω εντάξει. Τι θα κάνεις; Μετά θα πάω για κυνήγι λέει. Και θα πήγαινε για κυνήγι» είπε για τη μοιραία μέρα.

«Ε πήγαινε να πάρει κάτι σκυλιά εκεί πέρα, είχε ο γαμπρός του κτήμα, πήγε για τα σκυλιά. Κι όπως πέρασε το παιδί πέρα, που περνούσε από τα καφενεία γιατί δεν έχει άλλο δρόμο, στο καφενείο καθότανε αυτός, και τον πήρε από κοντά και τον κυνήγησε. Ο αδερφός μου την είχε την καραμπίνα μέσα στο αυτοκίνητο, αφού πήγαινε για κυνήγι το παιδί, πήγαινε να φορτώσει τα σκυλιά. Και μετά μόλις ο αδερφός μου έφτασε στα σκυλιά, του βγάζει την καραμπίνα αυτός, στο παράθυρο του, να τον σκοτώσει» ανέφερε ο αδερφός του 44χρονου.

«Και με σημάδεψε μου είπε ο αδερφός μου με την καραμπίνα, την έβγαλε από το παράθυρο έξω. Και τότε πήγε ο αδερφός και πήρε την καραμπίνα και του έριξε για νόμιζε ότι θα τον σκοτώσει», είπε ακόμη ο άνδρας, τα λεγόμενα αυτά φέρεται να είπε ο δράστης και στους αστυνομικούς, με τις αρχές να είναι δύσπιστες προς την περιγραφή του καθώς τα στοιχεία φαίνεται να μην τον επιβεβαιώνουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος άνδρας που κάλεσε τις αρχές μόνος του μετά την αποτρόπαια πράξη του για να ομολογήσει το έγκλημά του, θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 21.01.2026.

