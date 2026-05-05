Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Θα πάρω εκδίκηση για τον γιο μου» έλεγε ο 54χρονος δράστης – Έψαχνε τον 20χρονο δυο χρόνια

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο με τον 54χρονο δράστη να προχωρά στη δολοφονία του 20χρονου για να πάρει εκδίκηση για το παιδί του που έχασε σε τροχαίο.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος έψαχνε δυο χρόνια τον 20χρονο φίλο του γιου του, που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνεπιβάτης το παιδί του για να εκδικηθεί και τελικά κατάφερε την δολοφονία του με 4 σφαίρες στον θώρακα το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα τον εντοπίζει στην Αμμουδάρα όπου εργαζόταν, τον ψάχνει και όταν τον εντοπίζει τον πυροβολεί.

Αρχικά εμβόλισε με το αυτοκίνητο του τον όχημα του 21χρονου. Ο νεαρός που κατάλαβε τις προθέσεις του βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει για να σωθεί.

Στην προσπάθεια του να μπει σε ξενοδοχείο για να γλιτώσει τον προλαβαίνει και του ρίχνει τέσσερις σφαίρες με τις δύο να τον βρίσκουν στην καρδιά.

Ο θάνατος του ήταν ακαριαίος. Ο τραγικός πατέρας και δολοφόνος που έντυσε στα μαύρα άλλη μια οικογένεια και στέρησε τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο αμέσως μετά παραδόθηκε στις Αρχές.

Ο ανείπωτος πόνος του θόλωσε στο μυαλό

Τα χρόνια που προηγήθηκαν από τον χαμό του μοναχογιού του και μοναδικού παιδιού του ήταν δύσκολα. Σύμφωνα με το patris η σύζυγός του είχε παιδιά και από άλλο γάμο όμως ο Γιώργος που έσβησε στην Εντατική του Βενιζελείου στις 8 Νοεμβρίου ύστερα από το τροχαίο στις 20 Οκτώβρη του 2023 ήταν το βιολογικό του παιδί.

Ο χαμός του ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Στον ένα χρόνο από τον θάνατο του Γιώργου τέλεσε μνημόσυνο στο σημείο που σκοτώθηκε το παιδί του όπου το 2016 είχε χαθεί με τον ίδιο τρόπο και ο ξάδερφος του Γιώργου προσκρούοντας στην κολώνα.

Μάλιστα στο σημείο του δυστυχήματος είχε έναν φοίνικα, τον οποίο ξερίζωσε με τα χέρια της η μάνα του 17χρονου και οι συγγενείς του. Αργότερα δώρισε στο Μαλεβίζι μια στάση λεωφορείου αφιερωμένη στο παιδί του σε ανάμνηση αυτού και προειδοποίηση για να προσέχουν τη ζωή τους.

Ωστόσο μέσα του φαίνεται ότι δεν είχε κρυώσει ο θυμός για τον οδηγό του οχήματος στο οποίο ήταν συνεπιβάτης το παιδί του.

Οι φίλοι του Γιώργου είχαν σηκώσει πανό γράφοντας “όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο” και τελικά ο πατέρας έχυσε το αίμα στην άσφαλτο ενός άλλου παιδιού πυροβολώντας και εκτελώντας το εν ψυχρώ!

«Νεκροταφείο δικαστήρια ήταν η ζωή του»

Νεκροταφείο-δικαστήρια. Αυτή ήταν η ζωή του 54χρονου Κώστα τα τελευταία χρόνια. Δεν περνούσε εβδομάδα να μην πάει στα δικαστήρια, να μην ρωτήσει πού βρίσκεται η διαδικασία για την υπόθεση του γιου του. «Είχαν πια κουραστεί να περιμένουν» λένε στο Cretalive.gr άνθρωποι που τους γνωρίζουν.

Πριν λίγες ημέρες, στο περιθώριο μιας άλλης ποινικής δίκης με μία χαροκαμένη μάνα που πενθεί για την 26χρονη κόρη της, η μητέρα του 17χρονου Γιώργου και σύζυγος του 54χρονου δράστη, είχε βρεθεί στα δικαστήρια για συμπαράσταση.

Εκεί ήταν και άλλοι μαυροντυμένοι γονείς. «Πού βρίσκεται η υπόθεση σας; Τι γίνεται;» την ρώτησαν. «Τίποτα. Το απόλυτο τίποτα» αποκρίθηκε εκείνη απογοητευμένη.

Εδώ και ένα χρόνο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας γεγονός που είχε εντείνει την απόγνωση των γονιών του 17χρονου και ιδιαίτερα του πατέρα.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φοβόντουσαν ότι θα προβεί σε κάποια τρέλα. Ήταν πια ένας άλλος άνθρωπος. Ο Κώστας που ήξεραν είχε «πεθάνει».

Την ίδια ώρα η σύζυγος του βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Στο άκουσμα της τραγικής είδησης «κατέρρευσε».

Μέσα της υπήρχε απύθμενος πόνος, τρομερός θυμός, τεράστια οργή. Όμως αυτό που έγινε ήταν αδιανόητο.

Το μνημόσυνο στη μνήμη του γιου τους ένα χρόνο μετά την τραγωδία

Ένα χρόνο μετά την τραγωδία οι γονείς του 17χρονου που έφυγε από την ζωή, στο τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Καράβολα συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του.

Στο μήνυμα της η οικογένεια ανέφερε: «Ένας χρόνος χωρίς τον μονάκριβο γιο μας. Στη μνήμη του παιδιού μας η οικογένεια και οι φίλοι του θα συγκεντρωθούμε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στη 13.00, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου.

Στο σημείο που έγινε το τροχαίο έγκλημα που έχασε τη ζωή του άδικα ο Γιώργος… Αυτή η συγκέντρωση για εμάς είναι το μνημόσυνο που θέλουμε για το παιδί μας.

Για να αφυπνίσουμε την πολιτεία και όλη την κοινωνία. Για να σώσουμε τα παιδιά μας από τους δρόμους… Για να δούμε να αλλάζει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να πούμε ότι σε μια στιγμή χάνεται ο κόσμος όλος…».

