Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Απολογούνται οι 7 συλληφθέντες – «Διαφωνούν» για τα κίνητρα της επίθεσης, τι θα καταθέσουν

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί (29.06.2026) οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο του ανήλικου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Σχετικά με κίνητρα της επίθεσης, οι αρχές «βλέπουν» οπαδικές ή προσωπικές διαφορές. Αρκετοί από τους νεαρούς που συνελήφθησαν για τη δολοφονία στην Καλλιθέα, έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές στις αρχικές τους καταθέσεις, χωρίς να «συμφωνούν» για τα κίνητρα της συμπλοκής. Άλλοι υποστηρίζουν πως υπήρξε προσωπική διαμάχη 2 νεαρών για μία κοπέλα ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν πως το επεισόδιο έγινε εντελώς τυχαία, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή ότι η συμπλοκή ήταν αυθόρμητη και όχι προσχεδιασμένη, σύμφωνα με το Ertnews, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να μην επιβαρυνθούν με την νομοθεσία περί αθλητικής βίας.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να υποστηρίξουν ακόμα πως δεν είχαν οργανώσει την επίθεση, δεν γνώριζαν ότι κάποιος από την ομάδα έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου ενώ επικράτησε πανικός εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ορισμένοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστούν ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν τον 15χρονο όταν αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Φορούσαν ανάποδα τις οπαδικές μπλούζες τους

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει και η αντίδραση των εμπλεκόμενων λίγο πριν την σύλληψή τους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως αρκετοί νεαροί φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Το συγκεκριμένο στοιχείο μάλιστα αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.

Παρά τους ισχυρισμούς των συλληφθέντων, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δικογραφία είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, της Άμεσης Δράσης και της αρμόδιας υπηρεσίας αντιμετώπισης της αθλητικής βίας φέρεται να έχει διαμορφώσει σαφή εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.