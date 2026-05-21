Δραπετσώνα: Η δραματική επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στο διαμέρισμα – Βίντεο από τις φλόγες και τις εκρήξεις

Ολική καταστροφή στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα, όπου ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που σας εξασφάλισε το newsit.gr από τα πρώτα δραματικά λεπτά, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα ενώ φλόγες ξεπηδούν στο μπαλκόνι από το εσωτερικό του διαμερίσματος.

Σε άλλα πλάνα φαίνονται οι πυροσβέστες να τρέχουν, προσπαθώντας να σβήσουν τις φλόγες που απειλούν και άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.



Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φιάλη υγραερίου, ωστόσο αναμένεται το πόρισμα της πυροσβεστικής που θα αναδείξει τα ακριβή αίτια.

Η μητέρα με τον γιο της που έμεναν στο διαμέρισμα, εκκένωσαν άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την υγεία τους.

