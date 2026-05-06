Δυτική Ελλάδα: Παρέμβαση εισαγγελέα σε δομή για ασθενείς με άνοια – Έπαιρναν τα χρήματα των ενοίκων

Στον εισαγγελέα στέλνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) μία Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφείο) στην Δυτική Ελλάδα, καθώς σε ελέγχους που πραγματοποίησε διαπίστωσε ότι το προσωπικό έδενε τους ενοίκους που πάσχουν από άνοια, έπαιρνε παρανόμως την σύνταξη και τα υπάρχοντά τους, και τους χρέωνε για δαπάνες όπως τα γεύματά τους, παρότι αυτές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στη δομή για ασθενείς με άνοια στη Δυτική Ελλάδα, διαπιστώθηκαν επίσης προβλήματα με τον θάνατο ενός ενοίκου, αλλά και με τα πιστοποιητικά πρόσληψης του προσωπικού. Και αυτό διότι ούτε την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας διαθέτουν, ούτε προσκόμισαν κατά την πρόσληψή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη λευκού ποινικού μητρώου!

Όπως αναφέρει η ΕΑΔ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο έλεγχος στο οικοτροφείο άρχισε μετά από επώνυμη καταγγελία πρώην εργαζομένου σε αυτό. Η καταγγελία έγινε στο Υπουργείο Υγείας απ’ όπου διαβιβάσθηκε στην ΕΑΔ.

Το οικοτροφείο υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Φιλοξενεί ασθενείς με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές.

Η καταγγελία αφορούσε την άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας σε ένοικο της δομής. Οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν πως είχε ακινητοποιηθεί όχι μόνον αυτός, αλλά και άλλοι. Ωστόσο ο περιορισμός των ασθενών δεν καταγραφόταν στο τηρούμενο βιβλίο λογοδοσίας.

Επιπλέον, η καθήλωση γινόταν χωρίς να παρίσταται ο επιστημονικά υπεύθυνος. Και αυτό διότι κατοικεί στη… νησιωτική Ελλάδα και δίνει τηλεφωνικά ιατρικές οδηγίες! Όταν σε μεταγενέστερο χρόνο επισκεφθεί το οικοτροφείο, τότε υπογράφει τις οδηγίες του στο βιβλίο λογοδοσίας.

Έπαιρναν τα χρήματα των ενοίκων

Οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έδειξαν ακόμα πως το οικοτροφείο διενήργησε σημαντικού ύψους δαπάνες με χρήματα των ενοίκων (συντάξεις και επιδόματα). Ωστόσο οι δαπάνες αυτές ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό!

Αυτό όμως δεν εμπόδιζε το προσωπικό να χρεώνει τους ενοίκους «εκ περιτροπής» για την κάλυψη του σούπερ μάρκετ, των γευμάτων κ.λπ. όλων! Και αυτό παρότι στην πλειονότητά τους οι ένοικοι πάσχουν από σοβαρή γνωστική ανεπάρκεια.

Κατά την ίδια λογική, το προσωπικό παραλάμβανε τα χρήματα των ενοίκων που παρέδιδε στο οικοτροφείο ο ταχυδρόμος. Μόνο που οι εργαζόμενοι υπέγραφαν με τα αρχικά των δικαιούχων, χωρίς να διαθέτουν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Δεν είχαν π.χ. κάποια εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο ή συμβολαιογραφική πράξη.

Μάλιστα σε τουλάχιστον μία περίπτωση, παρέλαβαν τη σύνταξη αποβιώσαντος ηλικιωμένου 15 ημέρες μετά τον θάνατό του!

Ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν περιορίζονταν μόνο σε εισπράξεις χρημάτων. Κατόπιν ενημέρωσης από το κλιμάκιο ελέγχου της ΕΑΔ, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών εκκίνησε την διαδικασία υποβολής σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης μίας υπέργηρης ενοίκου του οικοτροφείου.

Και αυτό διότι διαπιστώθηκε πως οι εργαζόμενοι είχαν μεταφέρει αυτοβούλως μέρος της οικοσκευής της στο οικοτροφείο, δηλώνοντας ότι αποτελεί πάγιο εξοπλισμό της μονάδας. Όλως τυχαίως η συγκεκριμένη γερόντισσα δεν είχε οικογένεια.

Προβλήματα με πιστοποιητικά θανάτου και προσόντα

Οι πραγματογνώμονες της ΕΑΔ εξέτασαν επίσης τις συνθήκες θανάτου δύο ενοίκων στο οικοτροφείο. Όπως διαπίστωσαν, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ενημέρωσε τον γιατρό της δομής για τα συμπτώματα που παρουσίασε κατά τις νυχτερινές ώρες ο ένας εκ των θανόντων.

Επιπλέον, ο γιατρός αυτός εξέδωσε πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι ο ένοικος πέθανε στο νοσοκομείο. Το ΕΚΑΒ όμως βεβαίωσε εγγράφως ότι παρέλαβε νεκρό τον ένοικο από το οικοτροφείο!

Σαν να μην ήταν αυτά αρκετά, αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες που αφορούσαν σε ενέργειες ή/και παραλείψεις δύο υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού. Πρόκειται για (κοινωνιολόγο και κοινωνικό λειτουργό, που ενεπλάκησαν στη διαδικασία εισαγωγής ενοίκων στο οικοτροφείο.

Οι έλεγχοι έδειξαν, τέλος, ότι το προσωπικό δεν διαθέτει καν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, οι εργαζόμενοι δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη λευκού ποινικού μητρώου.

Μετά απ’ όλα αυτά, η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων στο οικοτροφείο.

