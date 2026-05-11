Εκατοντάδες παραβάσεις σε ελέγχους φορτηγών στην Αττική – Τι διαπίστωσαν οι αστυνομικοί

Η ειδική εξόρμηση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έγινε από τις 6 έως τις 9 Μαΐου 2026, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε φορτηγά, στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κλπ).

Συνολικά, ελέγχθηκαν 132 φορτηγά και βεβαιώθηκαν… 972 παραβάσεις!

Από αυτές, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφορούν οι:

-910 παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης.

-7 υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης,

-2 φθαρμένα ελαστικά και

-2 επισφαλή φόρτωση.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης), ενώ σε 12 περιπτώσεις ακινητοποιήθηκαν τα φορτηγά.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.