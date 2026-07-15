Εκδήλωση της Γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα για την ημέρα της Βαστίλης με Κικίλια και Γκιλφόιλ

Με μια εκδήλωση στο Βυζαντινό Μουσείο γιορτάστηκε από την πρεσβεία της Γαλλίας, η εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου. Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενώ το παρών έδωσαν βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη αλλά και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η απερχόμενη πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer στον χαιρετισμό της τόσο στα γαλλικά όσο και στα ελληνικά, είχε αναφορές στη διαρκή εμβάθυνση της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης, ενώ εμφανής ήταν η συγκίνησή της καθώς ολοκληρώνει τη θητεία της στην Αθήνα.

Η κυρία Laurence Auer, έστειλε μήνυμα συνέχειας της συνεργασίας των δύο χωρών και χαρακτήρισε τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας ως μια συνεργασία που έχει πλέον αποκτήσει πολυδιάστατο χαρακτήρα, υπερβαίνοντας την άμυνα και επεκτεινόμενη στην οικονομία, την καινοτομία, την ενέργεια, την πολιτική προστασία και την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Όπως ανέφερε, η αμυντική συνεργασία παραμένει ο πυρήνας της στρατηγικής σχέσης, εκφράζοντας την κοινή βούληση των δύο χωρών «να υπερασπιστούν μαζί την ευρωπαϊκή ήπειρο και τις κοινές τους αξίες». Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις «Ηνίοχος» και «Orion 26», τη συμμετοχή ελληνικών Rafale στη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία, αλλά και την πρώτη συμμετοχή μονάδας του Ελληνικού Στρατού με άρματα Leopard στην παρέλαση της 14ης Ιουλίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ναυτική συνεργασία των δύο χωρών, επισημαίνοντας την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων» στην Ελλάδα, τις κοινές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη συνεργασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Εξήρε ακόμη τον ρόλο της Ελλάδας ως διοικήτριας της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες», σημειώνοντας ότι η γεωγραφική της θέση της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των θαλάσσιων μεταφορών.

Η κυρία Auer υπογράμμισε ακόμη ότι η υπογραφή, τον Απρίλιο, της ενισχυμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης έδωσε νέα ευρωπαϊκή και οικονομική διάσταση στη συνεργασία των δύο χωρών, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιομηχανική συνεργασία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη δήλωση προθέσεων για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ενώ επισήμανε ότι γαλλικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν στους σιδηροδρόμους, τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τους χρηματοπιστωτικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Πολιτική Προστασία. Η πρέσβης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη Γάλλων πυροσβεστών στην Ελλάδα για την αντιπυρική περίοδο, αλλά και στην παρουσία Ελλήνων πυροσβεστών στη νότια Γαλλία, χαρακτηρίζοντας τις ανταλλαγές αυτές παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Χαιρέτισε επίσης την υλοποίηση της συμφωνίας για την προμήθεια οκτώ ελικοπτέρων Airbus H225 έρευνας και διάσωσης, τα οποία, όπως είπε, θα ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα των δύο χωρών.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Laurence Auer αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον πίνακα του Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», τον οποίο χαρακτήρισε σύμβολο μιας φιλίας που διαρκεί δύο αιώνες και βασίζεται στην κοινή προσήλωση στην ελευθερία και την ανεξαρτησία.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο, ευχαρίστησε τις ελληνικές αρχές για τη συνεργασία και τη στήριξη που της παρείχαν, καθώς και τους συνεργάτες της στην Πρεσβεία, σημειώνοντας ότι τίποτε από όσα υλοποιήθηκαν δεν θα είχε γίνει χωρίς τη συλλογική τους προσπάθεια. «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, ζήτω η ελληνογαλλική φιλία», κατέληξε.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απέτισε φόρο τιμής στη Γαλλίδα πρέσβη, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματική φίλη της Ελλάδας» και «εξαιρετική διπλωμάτη». Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας υπερβαίνουν κυβερνήσεις και πολιτικές συγκυρίες, καθώς εδράζονται στη φιλία των δύο λαών και σε κοινές ιστορικές αξίες. Αναφέρθηκε στις κοινές σελίδες της ιστορίας, από τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση έως το φιλελληνικό κίνημα και τη συμβολή προσωπικοτήτων όπως ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Σατωμπριάν, ο Ντελακρουά και ο Πιερ ντε Κουμπερτέν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση των δύο χωρών αποτυπώνεται στην αμυντική συνεργασία, στις φρεγάτες Belharra, στα Rafale και στη στενή συνεργασία Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς τα κράτη-μέλη της.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε προσωπικά τη Laurence Auer για τη συμβολή της στις ελληνογαλλικές σχέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά» και ότι η ίδια «όντως έκανε τη διαφορά» κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα.