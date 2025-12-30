Στη φυλακή οδηγείται σήμερα (30.12.2025) μετά από μαραθώνια απολογία ο κατηγορούμενος μητροκτόνος του Κολωνακίου, για την δολοφονία της συζύγου πρώην υπουργού, Ελένη Παπαδοπούλου.

Ο 60χρονος απολογήθηκε επί οκτώ ώρες ενώπιον ανακριτή για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του εμπρησμού, για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του, χήρας του πρώην υπουργού και βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Ο 60χρονος σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην υπερήλικη μητέρα του, να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία και ακολούθως να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του πέθανε από ατύχημα.

To άρθρο Ελένη Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο 60χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι το 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr