Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Οι αντιφάσεις, τα χρέη και τα ηρεμιστικά

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της τον Ιανουάριο το 2022. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα (26.12.2025) το πρωί τον γιο της εκτιμώντας πως κρύβεται πίσω από τον φριχτό θάνατό της, με τα κίνητρα να θεωρούνται οικονομικά.

Η γυναίκα, σύζυγος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε βρεθεί νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, στην καρδιά του Κολωνακίου. Από την πρώτη στιγμή, ο γιος της υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο μιας και ήταν φανατική καπνίστρια αλλά φαίνεται πως δεν έπεισε τις αρχές. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες για τη δολοφονία, διαπίστωσαν πως η γυναίκα ήταν βαριά ναρκωμένη όταν το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στις τοξικολογικές που έγιναν στην σορό της βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, αν και η γυναίκα δεν έπαιρνε χάπια. Το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα καπνίστριας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν έτσι πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού. Ήταν νεκρή πριν προλάβει να ξεσπάσει η φωτιά.

Στο σπίτι της βρέθηκε και εύφλεκτο υγρό, ένα στοιχείο που φανέρωσε την πρόθεση και την εγκληματική ενέργεια.

Όπως εκτιμούν οι αρχές, ο γιος του πρώην υπουργού αφού έδωσε τα ηρεμιστικά στην μητέρα του για να ρίξει τις αντιστάσεις της, της έκλεισε το στόμα και την μύτη και στη συνέχεια έριξε το εύφλεκτο υγρό γύρω της για να ξεσπάσει φωτιά και να καλύψει τα ίχνη του.

Πριν από λίγες ημέρες ο 60χρονος γιος του ζευγαριού κατέθεσε στην αστυνομία υποστηρίζοντας ξανά πως η φωτιά ξέσπασε από τσιγάρο. Φέρεται πως έπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με το πότε ήταν η τελευταία φορά που την είδε. Μαρτυρίες θέλουν να τον έχουν δει την ημέρα του φριχτού θανάτου της.

Χθες ωστόσο η εισαγγελέας έβγαλε ένταλμα σύλληψης και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν σήμερα, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του.

Οι αρχές κατέληξαν στον 60χρονο ως τον βασικό ύποπτο της δολοφονίας, μιας και η έκταση της φωτιάς, οι ώρες και τα τηλεφωνήματα που έγιναν δεν συνάδουν με την κατάθεσή του.

Τα κίνητρά του φαίνεται πως είναι οικονομικά καθώς φέρεται πως έχει χρέη ύψους 500.000 ευρώ.

Ο 60χρονος φέρεται πως είχε ήδη πουλήσει 2 ακίνητα της οικογένειας ενώ προσπαθούσε να βγάλει στο «σφυρί» και το σπίτι στο Κολωνάκι στο οποίο έμενε η μητέρα του. Η προστριβή μεταξύ τους ήρθε όταν το θύμα αρνήθηκε να το πουλήσει.

Την παραμονή των Χριστουγέννων οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο και στο σπίτι του στον Άγιο Στέφανο, προσπαθώντας να βρουν στοιχεία για να τον συνδέσουν με την υπόθεση δολοφονίας.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από έρευνες της ομάδας της Αγγελικής Νικολούλη, στο «Φως στο Τούνελ».