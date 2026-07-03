Ελαφόνησος: «Ήταν λάθος αλλά λειτούργησα τελείως ενστικτωδώς» λέει ο πλοιοκτήτης που κολυμπούσε προς το πλοίο με ανοιχτό τον καταπέλτη

Ο πλοιοκτήτης του φέρι μποτ στην Ελαφόνησο μιλά αποκλειστικά στο Live News και δίνει τη δική του εκδοχή για τη βουτιά που έκανε στη θάλασσα, προκειμένου να ανέβει στο πλοίο. Όπως λέει, η απόφασή του ήταν καθαρά ενστικτώδης, με στόχο να βοηθήσει ώστε να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί.

Ο πλοιοκτήτης υποστηρίζει ότι το περιστατικό στην Ελαφόνησο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες έπρεπε. Αναγνωρίζει ότι η ενέργειά του ήταν λανθασμένη, ωστόσο επιμένει πως δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος ούτε για τον ίδιο ούτε για τους επιβάτες του πλοίου.

«Είχε ήδη ανοιχτό καταπέλτη. Ήταν στα 1-2 μέτρα πριν ακουμπήσει και κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Περίμενα 2-3 λεπτά να δω αν το θέμα έχει τελειώσει, αν φτιάχτηκε. Δεν προσέγγιζε, έμεινε ακινητοποιημένο. Είχε απομακρυνθεί από τον προβλήτα περίπου στα 20 μέτρα. Έβλεπα ότι δεν υπήρχε λύση και βούτηξα εγώ ενστικτωδώς».

Όπως περιγράφει, όλα έγιναν την περασμένη Τρίτη 30.06.2026, όταν το φέρι μποτ επέστρεφε από την Πούντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο δεν μπορούσε να προσεγγίσει με ασφάλεια στον προβλήτα, γι’ αυτό και αποφάσισε να πέσει στη θάλασσα για να επιβιβαστεί και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βλάβης.

«Ανέβηκα πάνω, ζήτησα να με ανεβάσουν. Ήταν ήδη κατεβασμένη η πόρτα, ο καταπέλτης. Ανέβηκα πάνω και εκείνη την ώρα συνάντησα και τον μηχανικό. Κατεβήκαμε στο μηχανοστάσιο, του υπέδειξα ακριβώς, είδαμε ποιο ήταν το θέμα. Μια ντίζα συγκεκριμένα είχε λασκάρει το εξάρτημα, ο σφιγκτήρας που κρατάει την ντίζα στο μηχανοστάσιο στους χειρισμούς. Η κύρια μηχανή δεν είχε κανένα πρόβλημα».

Ο πλοιοκτήτης υποστηρίζει ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά με μια προσωρινή επέμβαση και ότι το πλοίο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του.

«Εκείνη την ώρα, μαζί με τον μηχανικό, με δύο ενισχυμένα tie wrap, πιάσαμε το σφικτηράκι αυτό, το ενισχύσαμε, κάναμε δοκιμαστικό, λειτουργούσε και έγινε κανονικά ο κατάπλους. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, γιατί άκουσα και 45 λεπτά, διήρκεσε max 15 λεπτά».

Ο ίδιος επιμένει ότι η καθυστέρηση ήταν ελάχιστη και πως δεν δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα στους επιβάτες του πλοίου.

«14:45 είδα ότι υπήρχε πρόβλημα, 14:48, δυο-τρία λεπτά περίπου αφότου το είδα βούτηξα και 15:02 το καράβι είχε ήδη καταπλεύσει με ασφάλεια. Ο καπετάνιος του πλοίου από τα μεγάφωνα έβγαλε ανακοίνωση, ζήτησε συγνώμη για την ταλαιπωρία, που δεν υπήρχε ταλαιπωρία, μιλάμε τώρα για μία καθυστέρηση 10 λεπτών maximum».

Μάλιστα, όπως λέει, δεν υπήρξε κανένα παράπονο από τους επιβάτες, ενώ απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι το πλοίο ήταν ακυβέρνητο.

«Όποιος ήθελε να αποζημιωθεί, μπορούσε να έρθει στο γραφείο απέναντι που υπάρχει. Δεν ήρθε κανένας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Επειδή άκουσα τη λέξη ακυβέρνητο, το ακυβέρνητο σημαίνει να μην έχει πηδάλιο και να μην έχει μηχανή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Ο πλοιοκτήτης απαντά και στις επικρίσεις που δέχθηκε για την απόφασή του να πέσει στη θάλασσα, εξηγώντας ότι γνωρίζει όσο λίγοι το συγκεκριμένο πλοίο, καθώς είναι πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού και το είχε κυβερνήσει επί σειρά ετών.

«Ο λόγος που εγώ ενστικτωδώς βούτηξα, είναι γιατί είμαι στην ειδικότητα πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, εν ενεργεία πλοίαρχος, είμαι πλοιοκτήτης του πλοίου και συγκεκριμένα υπήρξα πλοίαρχος του συγκεκριμένου πλοίου για 10 χρόνια. Οπότε το ξέρω πολύ καλά το πλοίο. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν λάθος η ενέργεια αυτή. Απλά λειτούργησα τελείως ενστικτωδώς. Βούτηξα γιατί ήξερα το πλοίο, να βοηθήσω ώστε να τελειώσει η υπόθεση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ για να βουτήξω είδα ότι ήταν ακινητοποιημένο. Ο καπετάνιος το είχε ακινητοποιήσει, είχε κάνει “κράτει τις μηχανές” έτσι λέγεται. Εφόσον είδα ότι ήταν ακινητοποιημένο, βούτηξα και ζήτησα να με ανεβάσουν πάνω. Αλλά σαν βλάβη δεν είχε, δεν είχε κάτι σοβαρό, δεν ήταν ακυβέρνητο το πλοίο».

Κλείνοντας, ο πλοιοκτήτης διαψεύδει όσα ακούστηκαν για επαναλαμβανόμενες βλάβες στο συγκεκριμένο φέρι μποτ, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι αναφορές πλήττουν την αξιοπιστία της επιχείρησής του.

«Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε κάποιοι για δήθεν παλαιότερη βλάβη στο ίδιο πλοίο. Αυτά εμένα με ζημιώνουν σαν πλοιοκτήτη, ότι έχω ένα προβληματικό πλοίο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση.