Ελευθερία Γιακουμάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 39χρονου μετά τη δολοφονία – Τα παραπλανητικά μηνύματα στον αδερφό της

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, αφού την πυροβόλησε θανάσιμα ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος και στη ζωή του μερικές ώρες μετά τη δολοφονία.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη, η 43χρονη γυναίκα και μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε δολοφονημένη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, σε δύσβατο σημείο λίγο πριν την Αγία Βαρβάρα στο Ηράκλειο, με μία σφαίρα στο κεφάλι από 9αρι πιστόλι, το οποίο ανήκε στον 39χρονο πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν ώρες για να καταφέρουν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο με τρακτέρ, ενώ στη συνέχεια, γερανός το απομάκρυνε από την περιοχή ενώ η σορός της 43χρονης μεταφέρθηκε με μεγάλο αγροτικό.

«Τι να πούνε τα παιδιά της κι εγώ; Ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει. Ειλικρινά σας λέω. Τα παιδιά κλαίγανε, δεν μιλάγανε. Εδώ στα χωριά είναι ο κόσμος τόσος πολύς που γέμισε το σπίτι. Και τι να πούνε κι αυτά τα καημένα; Τι να πούνε; Ήξερα ότι την είχε σκοτώσει αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Το είχα βάλει μέσα στον νου μου ότι κάτι πρέπει να είχε γίνει.

Τις πρώτες μέρες έλεγα μπορεί να είναι κάτι, αλλά τουλάχιστον δεν θα της είχε κάνει κακό. Καταλάβατε; Αλλά τελικά αυτό έγινε», είπε η μητέρα της 43χρονης, μιλώντας στο Live News για τον 40χρονο άνδρα που από την πρώτη στιγμή ήταν ο βασικός ύποπτος, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως την ζήλευε παθολογικά.

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς του δράστη εξέδωσαν ανακοίνωση, τονίζοντας ότι δεν μπορούν αν πιστέψουν το έγκλημα που διέπραξε ο 39χρονος: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας και λυπούμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτήν την στιγμή».

Ο αδερφός του 40χρονου, που ήταν και αυτός που βρήκε τη σορό του, είπε μιλώντας στο Mega: «Το μόνο που έχω να πω είναι τα συλλυπητήριά μου. Πραγματικά, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια που έχασε τη γυναίκα αυτή. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα ούτε την σχέση τους. Δεν γνώριζα ότι ο αδελφός μου τη Δευτέρα το απόγευμα έδινε κατάθεση. Κι εγώ πραγματικά, ενώ έχω χάσει τον αδελφό μου από χθες, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα αυτή. Τίποτε άλλο. Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί νεκρή. Ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχή 5χρονου παιδιού. Δεν ξέρω ο κάθε άνθρωπος τι μπορεί να του οπλίσει το χέρι. Η διαφορά είναι μίας λεπτής κλωστής. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στενοχωρημένος ήταν όσο αφορούσε τη δουλειά του. Δεν πήγαινε τόσο καλά η δουλειά του. Δεν ήξερα κάτι άλλο, όμως».

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 39χρονο να παίρνει ταξί λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Κυριακής. Ο 39χρονος και η 43χρονη ξεκίνησαν από τα σπίτια τους έχοντας δώσει ραντεβού σε ένα σημείο που συνήθιζαν να πηγαίνουν όσο ήταν ζευγάρι, χωρίς να ενημερώσουν φίλους και συγγενείς. «Και μου είχε αφήσει σημείωμα γραπτό. (Έλεγε)Ότι πήγε μια βόλτα με τ’ αμάξι και ότι έρχεται», είπε η κόρη της 43χρονης.

Ο 39χρονος πήγε στο ραντεβού οπλισμένος. Γύρω στις 11:10 το πρωί, σύμφωνα με την Αστυνομία, δολοφόνησε την Ελευθερία Γιακουμάκη μέσα στο αυτοκίνητό της. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, την πλησίασε ενώ εκείνη καθόταν στη θέση του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι, ενώ πίσω από ένα τοιχάκι, άφησε μία άδεια θήκη όπλου, ένα άδειο πακέτο από τα τσιγάρα που κάπνιζε, αλλά και μία γόπα από τη μάρκα που κάπνιζε η 43χρονη.

Μετά το έγκλημα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 39χρονο να περπατάει προς μία καφετερία στην περιοχή των Αθανάτων. Ανατριχίλα προκαλούν τα πλάνα που κατέγραψαν τις κινήσεις του 39χρονου λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να είναι ιδιαίτερα νευρικός, και να μπαίνει σε ταξί κοντά στο σημείο όπου δολοφόνησε και άφησε την άτυχη 43χρονη.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, φαίνεται ο 39χρονος, να μπαίνει σε καφετέρια στο Ηράκλειο, όπου επίσης οι κινήσεις του φανερώνουν ότι είναι ταραγμένος. Δεν μπορεί να σταθεί σε ένα σημείο, κοιτάζει απότομα γύρω του και περπατά γρήγορα μέσα στον χώρο. Είναι τα πρώτα λεπτά μετά το στυγερό έγκλημα που έχει σοκάρει όλη την Κρήτη.

Από εκεί στη συνέχεια κάλεσε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του. Η οδηγός που τον μετέφερε μίλησε στο Live News: «Είδα το χέρι του ότι είχε αίματα. Του λέω “έχεις χτυπήσει;” λέει “όχι, δεν έχει τίποτα”». Όπως είπε, τα αίματα και οι αμυχές που έφερε ο 39χρονος την έβαλαν σε σκέψεις. Όπως και τα όσα της έλεγε κατά τη διάρκεια της διαδρομής: «Την ώρα που σταμάτησε και τον άφησε και κατέβηκε και με πλήρωσε, είδα το χέρι του τι είχε χτυπήσει. Το ανάφερα στην αστυνομία. Τίποτα άλλο. Μου λέει ότι η γυναίκα του δεν του δίνει το παιδί όσο θα ήθελε. Θα ήθελε το παιδί του και καλά να πηγαίνει πιο τακτικά για να γνωρίσει το άλογο, το παιδί. Να κάνουν ιππασία».

Μετά το έγκλημα, ο 39χρονος πήρε το αυτοκίνητό του για να επιστρέψει στο σημείο της δολοφονίας. Όταν έφτασε στο σημείο της εκτέλεσης, μετακίνησε τη σορό της 43χρονης στο πίσω κάθισμα και κάθισε στη θέση του οδηγού. Τελικός προορισμός του ήταν το χωριό του και η αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, όπου τελικά έμελλε να δώσει τέλος και στην δική του ζωή.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται να οδηγεί το όχημα της 43χρονης, με κατεύθυνση την αγροτική περιοχή που το έκρυψε. Η Ελευθερία Γιακουμάκη ήταν νεκρή, σκεπασμένη με μία κουβέρτα στο πίσω κάθισμα. Ο δράστης και αυτόχειρας εγκατέλειψε το όχημα στην αγροτική περιοχή, σε ένα σημείο που όπως έλεγαν οι αστυνομικοί, ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί χωρίς τη βοήθεια από drone. Τότε κανείς από τους συγγενείς της 43χρονης δεν μπορούσε να διανοηθεί τα όσα είχαν συμβεί.

Άγνωστο είναι ωστόσο, το αν εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο στην υπόθεση του στυγερού εγκλήματος, αφού στα βίντεο στα οποία φαίνεται ο 39χρονος, μιλάει στο τηλέφωνο ασταμάτητα. Ώρες αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας που είχε σκοτώσει, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως σε ΑΤ του Ηρακλείου και δήλωσε άγνοια στους αστυνομικούς.

Ανέφερε πως οι αμυχές στο πρόσωπό του είχαν προκληθεί από τροχαίο που είχε με το μηχανάκι του, το οποίο είπε πως είχε αφήσει στο σημείο του ατυχήματος. Τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, ο 39χρονος το βράδυ της Κυριακής έστειλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της 43χρονης στα παιδιά της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι αρχικές έρευνες να επικεντρωθούν σε λάθος σημείο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών για να βρεθεί η 43χρονη, ο 39χρονος προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τους συγγενείς της.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο 39χρονος επικοινώνησε με τον αδερφός της αδικοχαμένος Ελευθερίας Γιακουμάκη. Στα μηνύματα που αντάλλαξαν ο δράστης προσπαθεί να στρέψει τις έρευνες σε άσχετα σημεία με την υπόθεση, προκειμένου να μην φτάσουν οι αρχές και οι συγγενείς της 43χρονος στον τόπο εγκλήματος όπου είχε παρατήσει τη σορό και το όχημα της γυναίκας.

39χρονος: Καλημέρα Αλέκο

Αδερφός 43χρονης: Καλημέρα

39χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης: Όχι δεν την έχομε βρει ακόμη πουθενά

39χρονος: Δεν μπορεί ρε φίλε κάποιος θα ενημέρωσε που θα πάει

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα φίλε άστα έχουμε τρελαθεί

39χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση.

39χρονος: Καλά κάνατε, το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνα. Και τον χρόνο της να ήθελε, θα το έλεγα κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού στην Αγία Βαρβάρα, σκέφτηκα μήπως πήγε εκεί αλλά θυμήθηκα ότι είχα βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε, και δεν μπορεί να μπει.

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω, αλήθεια.

39χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο. Σταματήσαμε να μιλάμε, δεν το αντέχαμε. Ελπίζω μόνο να είναι καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο (Μοναστήρι). Λίγο τραβηγμένο να μην ενημερώσει, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Αδερφός 43χρονης: Που είναι αυτό;

39χρονος: Απ' όσο ξέρω Ρέθυμνο. Λέγαμε να πάμε κάποια στιγμή μαζί, αλλά δεν έχω πάει. Είναι σαν Μοναστήρι αν θυμάμαι καλά.

Αδερφός 43χρονης: Τι να πω ρε φίλε, έφυγε έτσι ξαφνικά χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, να μην μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο, πολύ παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι, εύχομαι.

39χρονος: Αλέκο, μίλα με καμία φίλη της, με κάποιον που έκανε παρέα, κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο, αυτό μου κάνει κι εμένα εντύπωση. Μίλα με την… μήπως ξαναμίλησε με έναν Κώστα. Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Η Μαρία μου είπε ότι της το σήκωσε και το έκλεισε. Αμάν αυτό το πείσμα της. Παίρνω εγώ τώρα μήπως το σηκώσει.

Αδερφός 43χρονης: Μην παίρνεις άλλο άστο, μπορεί να τελειώσει η μπαταρία της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένα εκκλησάκι στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, ενώ η κηδεία του έγινε σήμερα Πέμπτη (23.04.2026).