Ελευθερία Γιακουμάκη: Η επιστροφή του 40χρονου πρώην συντρόφου στο σημείο, το σενάριο με το ψεύτικο άλλοθι και οι αντιφάσεις

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο, που αγνοείται από την Κυριακή 19.04.2026 με την οικογένειά της να αγωνιά καθημερινά και τις έρευνες να δείχνουν το απόγευμα της Τετάρτης 22.04.2026, το πιο τραγικό αποτέλεσμα.

Ο γιος της 43χρονης που εντοπίστηκε νεκρή μετά την εξαφάνισή της στο Ηράκλειο, μίλησε στην εκπομπή Live News τόσο για την πορεία των ερευνών όσο και για τη σχέση της μητέρας του με τον πρώην σύντροφό της, που έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα σε ένα εκκλησακι, λίγες ώρες πριν εντοπιστεί και η σορός της 43χρονης.

«Σήμερα από το πρωί έχω πάει εγώ προσωπικά ρούχα της μητέρας μου για να μπορέσει η ΕΜΑΚ να οργανώσει λίγο καλύτερα την έρευνά της, με τον σκύλο εφόσον υπάρχει και αυτή η παροχή. Έχουν αρχίσει τις έρευνες από αρκετά πρωί τόσο η αστυνομία και η ΕΜΑΚ, αλλά και εμείς», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, στις έρευνες, έχουν βοηθήσει και πολλοί άνθρωποι από διπλανά χωριά που ο ίδιος δεν περίμενε.

Όσον αφορά στο εάν έχει σκεφτεί ότι ο πρώην σύντροφος της μητέρας του θα μπορούσε να έχει κάνει κακό στην 43χρονη, ο γιος της απάντησε: Όσο περνάει η ώρα η αλήθεια είναι ότι οι υποθέσεις τείνουν προς μία τέτοια κατεύθυνση, την οποία φοβόμαστε να την βάλουμε στο μυαλό μας, αλλά δεν παύει να ισχύει κάτι τέτοιο.

Στη διάρκεια της σχέσης τους, εννοείται ότι υπήρχαν κάποιοι καυγάδες, κάποιοι διαπληκτισμοί, περίπου ένα 5μηνο πριν χωρίσουν, στους οποίους είχαμε εμπλακεί, όχι για να ηρεμήσουμε τα αίματα, αλλά χρειάστηκε να τους καθαρίσουμε το μυαλό, να σκεφτούν και αυτοί λίγο πιο λογικά. Σε εκείνη την περίοδο είχε κάνει και μία απερισκεψία ο πρώην σύντροφος της μητέρας μου και της είχε σκάσει το λάστιχο από το αυτοκίνητό της. Πιθανόν να νόμιζε ότι μπορεί η μάνα μου να μιλάει και με κάποιον άλλον. Κατάλαβε το λάθος του, ζήτησε συγγνώμη, τα ξαναβρήκανε στην πορεία, μέχρι που όταν χώρισαν, ήταν φυσιολογικά, είχαν καταλάβει και οι δύο ότι δεν μπορούν να είναι μαζί.

Όπως είπε δεν τους είχε περάσει καν από το μυαλό ότι θα μπορούσε να κακοποιεί την μητέρα του, καθώς δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα.

Σχετικά με το τι άνθρωπος ήταν ο 40χρονος, είπε ότι «Από τις λίγες συναναστροφές που είχαμε, φαινόταν ένας σωστός άνθρωπος, είχε και ένα παιδάκι που το αγαπούσε πάρα πολύ και το ίδιο μετέφερε και σε εμάς που είμαστε τα παιδιά της συντρόφου του, προσπαθούσε να μας δώσει και κάποια παραπάνω λύση όταν είχαμε κάποιο πρόβλημα».

Ακόμη αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, την ίδια περίοδο που της είχε σκάσει και το λάστιχο, της είχε πάρει και το κινητό τηλέφωνο. «Της το επέστρεψε μετά από 2 ημέρες, είπε με συγχωρείτε και έληξε εκεί πέρα», ανέφερε σχετικά.

Οι αντιφάσεις και το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Όπως ανέφερε στο live News ο αστυνομικός ρεπόρτερ Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αρχές εξετάζουν βάσει των πρώτων στοιχείων το ότι ο 40χρονος κατασκεύασε άλλοθι με το ατύχημα με τη μηχανή, ενώ επέστρεψε αργότερα στο σημείο, κάτι που τον πρόδωσε.

Όπως επριγράφει: «Φεύγει ο 40χρονος με τη μηχανή, έγινε το ατύχημα με την πτώση της μηχανής, ο ίδιος συνεχίζει, πάει προς ένα τοπικό καφέ και τηλεφωνεί αφενός για να έρθει γερανός να πάρει τη μηχανή αφετέρου για να καλέσει ταξί για να φύγει από το σημείο, κάτι που οι αρχές θεωρούν ότι το έκανε ως άλλοθι.

Επέστρεψε με ένα Smart στο σημείο, οι αρχές εκτιμούν ότι το οδηγούσε ο ίδιος με σκοπό να εξαφανίσει το αυτοκίνητο αλλά και τη σορό.

Κάποια στιγμή, εξαφανίζεται το αυτοκίνητο, επιστρέφει», ανέφερε λίγο πριν εντοπιστεί η σορός της γυναίκας.

Ο 40χρονος, επέστρεψε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας 19.04.2026, μετά την κατάθεσή του με σκοπό να υπερτονίσει ότι είχε γυρίσει σπίτι του μετά από το ατύχημα με τη μηχανή, κάτι που δεν ίσχυε και του το είπαν οι αρχές, κλωνίζοντάς του το άλλοθι.