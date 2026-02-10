Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Δευτέρας (9.2.26) όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη παρέσυρε και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της, την ώρα που προσπαθούσε να το παρκάρει.

Η μαρτυρία του πρώην συζύγου της 44χρονης για το τρομερό δυστύχημα με το αυτοκίνητο είναι συγκλονιστική. Όπως τόνισε, η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μέσα σε τρία λεπτά.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά σιγά πίσω, την βρήκε. Χτύπησε στον θώρακα λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», δήλωσε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/elefsina.mp4

Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του είχε δίπλωμα από τα 18 αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσε και πάλι αυτοκίνητο καθημερινά εδώ και τρία χρόνια.

Το αυτοκίνητο είχε φιμέ τζάμια και ήταν του αδερφού τους, που της το είχε παραχωρήσει για να το χρησιμοποιεί.

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα», είπε, επισημαίνοντας πως η 44χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Θριάσιο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

To άρθρο Ελευσίνα: «Μέσα σε 3 λεπτά ξεψύχησε» λέει o πρώην σύζυγος της 44χρονης που έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr