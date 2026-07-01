Εμπρησμοί στη Θεσσαλονίκη: Εγκαύματα σε όλο της το σώμα έχει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Με εγκαύματα σε όλο της το σώμα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης (1.7.26).

Η κατάσταση της υγείας της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ κρίνεται σοβαρή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εγκαύματα σε όλο της το σώμα, λόγω της έκρηξης του εμπρηστικού μηχανισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, νοσηλεύεται σε πιο ελαφριά κατάσταση στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Επίσης, σύμφωνα με το thesspost.gr, δύο από τους συνολικά πέντε τραυματίες των εμπρηστικών επιθέσεων έλαβαν εξιτήριο και αποχώρησαν από το Ιπποκράτειο.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση έγινε σε αυτοκίνητο σε πυλωτή πολυκατοικίας στην περιοχή Χαριλάου στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μαζί με την μητέρα και τον πατέρα της.

Λίγη ώρα μετά, φωτιά ξέσπασε στο αυτοκίνητο του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη που ήταν παρκαρισμένο στην πυλωτή της πολυκατοικίας στην Τούμπα.

Η τρίτη επίθεση έγινε στην Πυλαία όπου άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς όμως να προκληθούν υλικές ζημιές. Στην πολυκατοικία ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει από καταθέσεις αλλά και από οπτικό υλικό, ένα μηχανάκι έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής που πλέον έχει αναλάβει τις έρευνες στην υπόθεση.