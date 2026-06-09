Εντυπωσιακοί κεραυνοί στη Βόρεια Ελλάδα – Εικόνες από τον ουρανό στο Νέο Πετρίτσι Σερρών

Το βράδυ της Δευτέρας (08.06.2026) στη Βόρεια Ελλάδα ο καιρός άλλαξε και από την καλοκαίρια πήγε στην κακοκαιρία με εντυπωσιακούς κεραυνούς στον ουρανό.

Οι κεραυνοί έκαναν τη νύχτα μέρα σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκαλώντας δέος σε όσους τους αντίκρισαν.

Βίντεο από το Orange Press από το Νέο Πετρίτσι Σερρών τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα σε μεγάλο τμήμα του νομού.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, βροχές τις τελευταίες ώρες εκδηλώθηκαν επιπλέον, μεταξύ άλλων, σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Μόρνο, Τσεπέλοβο, Λάρισα, Τύρναβο, Αμφίκλεια, Καρδίτσα, Ασπροβάλτα και στο Παρνασσό.

Για σήμερα, Τρίτη (09.06.2026), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει τοπικές βροχές ή καταιγίδες τις πρωινές ώρες σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 26 βαθμούς), 20 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 18 έως 30 βαθμούς στην Κρήτη, 18 έως 32 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.