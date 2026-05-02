Εξάρθρωση σπείρας με τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά: 3 συλλήψεις, 62.000 ευρώ η λεία της οργάνωσης

Είτε παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ είτε τους λογιστές τα μέλη της σπείρας εξαπατούσαν τηλεφωνικά τα θύματά τους στα Χανιά, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Εξιχνιάσθηκαν 7 περιπτώσεις απάτης (6 τετελεσμένες και μια απόπειρα). Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 3 έχοντας.

Για τις υποθέσεις στα Χανιά, ταυτοποιήθηκαν οι έξι ημεδαποί ηλικίας από 19 έως 40 ετών και συνελήφθησαν οι τρεις εξ αυτών και συγκεκριμένα 27χρονος, 21χρονος και 19χρονος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από πλευράς της ΕΛ.ΑΣ κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 30 Απριλίου άγνωστοι πραγματοποιούσαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων του Δήμου Χανίων παρουσιαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές.

Σε έξι περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν τους συνομιλητές τους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο, εξωτερικά της οικίας τους, χρήματα ή και κοσμήματα τα οποία στη συνεχεία παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης που είχε το ρόλο του εισπράκτορα.

Οι συγκεκριμένοι δράστες, όπως απέδειξε η έρευνα της αστυνομίας, με διαφορετική σύνθεση σε κάθε περίπτωση, έχοντας το ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού χρησιμοποιώντας δύο οχήματα και μια δίκυκλη μοτοσικλέτα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα.

Σε μια περίπτωση μάλιστα η παθούσα ενώ αρχικά πείστηκε και συγκέντρωσε κοσμήματα και χρήματα, στη συνέχεια κατά το χρόνο της παράδοσης υπαναχώρησε και επιχείρησε να εισέλθει ξανά στην οικία της, ωστόσο εκείνη τη στιγμή μέλος της συμμορίας με τη χρήση βίας της απέσπασε την τσάντα αφαιρώντας την και τράπηκε σε φυγή. Στο πλαίσιο της δράσης τους μέχρι στιγμής κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 62.000 ευρώ.

Επιπλέον σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε περιοχή των Χανίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνελήφθη και ο 21χρονος ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «χρυσαφικά, το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, πλήθος ενδυμάτων, κινητά τηλέφωνα, 24 γραμμάρια κάνναβης, ένα κράνος το οποίο φορούσε ένας εκ των δραστών σε μια περίπτωση παραλαβής κοσμημάτων και δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους». Μέρος των κοσμημάτων αναγνωρίστηκαν από μία παθούσα και της αποδόθηκαν.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχόν συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.