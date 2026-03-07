Εξάρχεια: Έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας – Προκλήθηκαν μικρές φθορές

Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Εξάρχεια μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας.

Από την έκρηξη που έγινε από την τοποθέτηση δύο ή τριών εμπρηστικών μηχανισμών από γκαζάκια στην οδό Δεληγιάννη στα Εξάρχεια προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία και στα μάρμαρα της εισόδου του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες άφησαν έναν ή περισσότερους αυτοσχέδιους μηχανισμούς με γκαζάκια στην είσοδο του κτιρίου, οι οποίοι εξερράγησαν λίγο αργότερα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σημείο, κυρίως στην τζαμαρία και στα μάρμαρα της εισόδου της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και αναζητώντας τους υπεύθυνους της επίθεσης, ενώ παράλληλα διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.