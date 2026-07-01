Εξάρχεια: Βίντεο με τον Τούρκο που συνελήφθη για τη δολοφονία του 25χρονου, να πηγαίνει προς τον τόπο του εγκλήματος

Νέες εικόνες έρχονται στο φως, με τις κινήσεις του 28χρονου Τούρκου που φέρεται να εκτέλεσε έναν συμπατριώτη του στις 13 Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια.

Σε νέο βίντεο, φαίνεται ο 28χρονος Τούρκος, μόλις μία ώρα πριν τη δολοφονία στα Εξάρχεια, να περπατάει με το κινητό στα χέρια, να πηγαίνει προς τα Εξάρχεια και τον λόγο του Στρέφη. Εκεί, όπου συνήθιζε το θύμα να βγάζει τον σκύλο του βόλτα.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν στον ΣΚΑΪ, φαίνεται ο φερόμενος ως εκτελεστής, να φοράει μαύρα ρούχα, καπέλο και ακουστικά που ήταν συνδεδεμένα με το κινητό του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικοί λένε, ότι εκείνη τη στιγμή είτε έπαιρνε εντολές για τη δολοφονία είτε ακολουθούσε ηχητικές οδηγίες από GPS για να φτάσει στον στόχο του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος έχει συλληφθεί από τις αρχές της εβδομάδας, για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου. Όπως είπε στους αστυνομικούς, ήρθε τέσσερις μέρες πριν τη δολοφονία. Του έδωσαν φωτογραφία του θύματος και 1 εκατομμύριο λίρες Τουρκίας (18.000 ευρώ) και του είπαν πού θα τον βρει.

Ο 28χρονος έφτασε στην Ελλάδα παράνομα από την Κωνσταντινούπολη, έμεινε ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη, διέπραξε τη δολοφονία στα Εξάρχεια και ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εξακριβωθεί αν ανήκει σε συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιείται στην Τουρκία.