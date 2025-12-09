Εξάρχεια: Επίθεση αγνώστων με 5 μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Αναστάτωση υπήρξε τα ξημερώματα της Τρίτης (09.12.2025) στα Εξάρχεια με μια ομάδα αγνώστων να πραγματοποιεί επίθεση με βόμβες μολότοφ κατά διμοιρίας ΜΑΤ.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που σημειώθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, όπου οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς τη διμοιρία των ΜΑΤ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο, το συγκεκριμένο άτομο όπως προέκυψε δεν είχε εμπλοκή στα επεισόδια και αφέθηκε ελεύθερος.