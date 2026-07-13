Εξαφάνιση Κινέζας στη Λούτσα: Η μήνυση που κατέθεσε ο σύζυγος της Γιουν Τινγκ και οι φόβοι για αρπαγή και δολοφονία της 50χρονης

Για αρπαγή και δολοφονία της Κινέζας συζύγου του, κάνει λόγο ο Έλληνας σύζυγός της στη μήνυση που κατέθεσε σήμερα Δευτέρα (13.7.26) και ζητά να ψαχτεί σε βάθος η σκοτεινή αυτή υπόθεση.

Μάλιστα, μέσα από τα έγγραφα που κατεθεσε στις αρχές ο συζυγος μεσω του συνηγόρου του Αναστάσιου Ντούγκα και αποκαλύπτει το newsit.gr, περιγραφει τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης, τις σχέσεις τους αλλά και τις υποψίες που έχει για την τύχη της αλλοδαπής συντρόφου του.

Στις πρώτες γραμμές ο σύζυγος αναφέρεται στη δήλωση εξαφάνισης που έκανε τον Ιούνιο μέσω του αδερφού του καθώς ο ίδιος απουσίαζε σε επαγγελματικο ταξίδι στην Κίνα. Μαλιστα περιγράφει αναλυτικά και τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης.

«Την 12/06/2026, λόγω της απουσίας μου σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, δήλωσα δια του αδερφού μου στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος την εξαφάνιση της συζύγου μου. Στις 20-05-2026, κατά τη διάρκεια απουσίας μου σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, καταγράφεται η τελευταία εμφάνισή της σε εξωτερική κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της κοινής μας κατοικίας, ενώ η τελευταία μεταξύ μας επικοινωνία έλαβε χώρα την 20-05-2026 ώρα 11:09 πμ με μήνυμα μέσω των κινητών μας τηλεφώνων στην εφαρμογή γραπτών μηνυμάτων wechat, όπου μάλιστα μου απέστειλε βεβαίωση ΤΑΠ από το Δήμο Σπάτων την οποία αυτοπροσώπως εξέδωσε αυθημερόν. Την ίδια ημέρα, 20-05-2026, η τελευταία επικοινωνία της συζύγου μου με την μητέρα μου έλαβε χώρα την 20-05-2026 ώρα 11:16 πμ μέσω των κινητών τους τηλεφώνων στην εφαρμογή γραπτών μηνυμάτων viber, όπου και η σύζυγός μου της απέστειλε φωτογραφία από στάση λεωφορείων. Επιπλέον, την 20-05-2026 υπαρχει μαρτυρία του οδηγού αστικού λεωφορείου της γραμμής 305 ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ που τη μετέφερε από το δημαρχείο Σπάτων εως τον τερματικό σταθμό στη στάση μετρό Νομισματοκοπείο ώρες 11:30 π.μ.– 12:10 μ.μ.

Έκτοτε εξαφανίζεται και δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία μας, ούτε με κάποιον άλλο εξ όσων γνωρίζω».

Η ζωή τους

Ο σύζυγος της Κινέζας, στη μήνυση του, περιγράφει και τη ζωή του με την 50χρονη αλλα και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

«Με τη σύζυγό μου είμαστε παντρεμένοι απο το έτος 2002, κατέχει άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως σύζυγός πολίτη Ε.Ε., διαμένουμε απο το Σεπτέμβριο του 2025 σε ιδιόκτητη κατοικία της στην Αρτέμιδα Αττικής, δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε διαμάχες, διαφορές ή εντάσεις. Η σύζυγός μου εργάζεται ως μεταφράστρια της κινεζικής γλώσσας στα ελληνικά και διαχειριζόταν ακίνητα ιδιοκτησίας κινέζων ομοεθνών της για άδεια διαμονής golden visa και επενδύσεις. Από την κοινή μας κατοικία λείπουν μόνο το διαβατήριο, η άδεια διαμονής της, το δίπλωμα οδήγησής της και η γυναικεία τσάντα χειρός της μάρκας Louis Vuitton, αντικείμενα που είχε μαζί της για να διεκπεραιώσει συναλλαγή με δημόσια υπηρεσία, ήτοι το Δήμο Σπάτων, όπως προανέφερα, από όπου εξέδωσε αυθημερόν στις 20-05-2026 βεβαίωση ΤΑΠ για ακίνητο».

Φόβος για αρπαγή και δολοφονία

Κλείνοντας ο σύζυγος της Κινέζας εκφράζει έντονους φόβους για τη ζωή της 50χρονης και ζητά να ψαχτεί σε βαθος η υπόθεση.

«Από όσα έχω ως τώρα εκθέσει προδήλως προκύπτει ότι η σύζυγός μου διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της, καθώς δεν είναι του χαρακτήρα της η συμπεριφορά αυτή και δεν έχει ποτέ στο παρελθόν απέχει τόσο χρονικό διάστημα από επικοινωνία μαζί μου. Για τον λόγο αυτό καταθέτω την παρούσα μήνυση για ενδεχόμενη αρπαγή της συζύγου μου καθώς και για το ποινικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας.Επειδή από την 20-05-2026 η σύζυγός μου δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και δεν έχει δείξει σημάδια ζωής.

Επειδή ήταν μεταφράστρια της Κινεζικής γλώσσας στα ελληνικά και διαχειριζόταν ακίνητα ιδιοκτησίας Κινέζων ομοεθνών της για άδεια διαμονής golden visa και επενδύσεις. Επειδή από προσωπικά της αντικείμενα λείπουν μόνο το διαβατήριο, η άδεια διαμονής, το δίπλωμα οδήγησης και η γυναικεία τσάντα χειρός της μάρκας Louis Vuitton.

Επειδή την τελευταία ημέρα επικοινωνίας μας αποδεδειγμένα μετέβη στο Δημαρχείο Σπάτων από όπου εξέδωσε βεβαίωση ΤΑΠ για ακίνητο και μου την απέστειλε σε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Επειδή, η εξαφάνισή της και οι συνθήκες αυτές που περιέγραψα δημιουργούν ενδείξεις δόλιας συμπεριφοράς τρίτου κατά της συζύγου μου και πιθανή επιβουλή της ζωής της και της σωματικής της ακεραιότητας. Επειδή υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης κατά της συζύγου μου των αδικημάτων του άρθρου 322 του ΠΚ της αρπαγής προσώπου ή/και της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατ’ άρ. 299 ΠΚ, ζητώ τη συνδρομή σας στην άμεση διερεύνηση των αδικημάτων που έχουν τελεστεί εις βάρος της συζύγου μου. Όλη η οικογένειά μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και συνδρομή».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του συζύγου της Κινέζας κ. Αναστάσιος Ντούγκας επισημαινει στο newsit.gr:

«Οσο περνούν οι ημέρες, τόσο εντείνεται η ανησυχία για τη ζωή της. Καταθέσαμε μήνυση για τα αδικήματα της αρπαγής και ανθρωποκτονίας και ελπίζουμε οι αρχές να κινηθούν αμεσα και να φωτίσουν την υπόθεση. Έχει ήδη κατατεθεί και λίστα ονομάτων με τους συνεργάτες της συζυγου του εντολέως μου και ζηταμε να εξεταστούν καθώς ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για την εξαφάνισή της».

To άρθρο Εξαφάνιση Κινέζας στη Λούτσα: Η μήνυση που κατέθεσε ο σύζυγος της Γιουν Τινγκ και οι φόβοι για αρπαγή και δολοφονία της 50χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr