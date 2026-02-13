Εξαφάνιση 13χρονης στην πλατεία Βικτωρίας, τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στις 8:30 το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) για την εξαφάνιση μίας 13χρονης στην πλατεία Βικτωρίας στην Αθήνα. Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση αναφέρει ότι τα ίχνη της 13χρονης Γκμπραγκάργκς (επ.) Μιλέν (όνομα), Αφρικανικής καταγωγής, χάθηκαν στις 20:30 χθες από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων κοριτσιών στην πλατεία Βικτωρίας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μιλέν έχει ύψος 1,52 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, αθλητικά παπούτσια, ένα σκούρο κόκκινο φούτερ και μουσταρδί μπουφάν. Κρατούσε μια ροζ σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.