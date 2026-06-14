Εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Αναστάτωση στη Νέα Σμύρνη από την εξαφάνιση της Αλεξάνδρας Γκ., 16 ετών, όπως έκανε γνωστό το Χαμόγελο του Παιδιού με ανακοίνωσή του τα ξημερώματα της Κυριακής (14.06.2026).

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, η εξαφάνιση της 16χρονης σημειώθηκε βραδινές ώρες της 12ης Ιουνίου από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα Γκ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φόρμα, λευκό μπλουζάκι και παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.