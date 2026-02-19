Εξαφάνιση 20χρονης στη Δάφνη, τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στη Δάφνη για την εξαφάνιση της Ραφαέλας Καλαμιώτη 20 ετών. Σχετική ανακοίνωση με πληροφορίες για την κοπέλα που αγνοείται έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026).

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, στις 17 Φεβρουαρίου, μεσημεριανές ώρες, από την περιοχή της Δάφνης χάθηκαν τα ίχνη της Ραφαέλας Καλαμιώτη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου για την εξαφάνιση της 20χρονης και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ραφαέλα Καλαμιώτη έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, και έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο σετ φόρμας με γκρι σχέδια και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.