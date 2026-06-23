Εξαφάνιση 26χρονου στην Αθήνα, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στην αστυνομία για την εξαφάνιση του Γεώργιου Σταμπούρλου, 26 ετών, από την Αθήνα. Πληροφορίες για τον νεαρό άνδρα έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη του Σταμπούρλου Γεώργιου χάθηκαν πρωινές ώρες της 16ης Ιουνίου από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 23 Ιουνίου για την εξαφάνιση 26χρονου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σταμπούρλος Γεώργιος έχει ύψος 1.73 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.