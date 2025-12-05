Εξαφάνιση 33χρονου στη Νέα Πέραμο – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός στη Νέα Πέραμο Αττικής μετά την εξαφάνιση του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, ηλικίας 33 ετών. Ανακοίνωση για τον άνδρα που αγνοείται έδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη δημοσιότητα χθες (05.12.2025) το βράδυ.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 33χρονου αναφέρει ότι στις 30 Νοεμβρίου, πρωινές ώρες, χάθηκαν τα ίχνη του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού από τη Νέα Πέραμο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ενήλικα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρυσοβαλάντης Στεργιανός έχει ύψος 1,79, είναι αδύνατος και έχει ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι τζιν παντελόνι, μπλε ζακέτα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.