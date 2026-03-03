Εξαφάνιση 58χρονης στο Χαλάνδρι, τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Κινητοποίηση της αστυνομίας στο Χαλάνδρι για την εξαφάνιση της Βεσέλκα Αρναούντοβα, 58 ετών, βουλγαρικής καταγωγής. Πληροφορίες για τη γυναίκα που αγνοείται έδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τρίτη (03.03.2026).

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη της 58χρονης Βεσέλκα Αρναούντοβα χάθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου από την περιοχή του Χαλανδρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της στις 3 Μαρτίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Για την εξαφάνιση κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Συλλόγου μας καθώς και οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης Ο.ΔΙ.Κ. και Δέλτα.

Η Βεσέλκα Αρνταούντοβα έχει ύψος 1,78 μ., βάρος 60 κιλά, κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την

ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, πράσινο παντελόνι φόρμας, άσπρα αθλητικά

παπούτσια και έχει μαζί της μία ροζ βαλίτσα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το

Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –

1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.