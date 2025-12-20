Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Ένας 13χρονος εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 13χρονου Τζέντο Ραμί από το Ωραιόκαστρο και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Τζέντο (επ.) Ραμί (ον.) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αμάνικο μπουφάν, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.