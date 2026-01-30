Εξαφανίστηκε 14χρονος στην Πεντέλη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, για την εξαφάνιση του 14χρονου Άχμαντ Μοσαλάμ από την περιοχή της Πεντέλης.

Στις 29/01/2026 και ώρα περίπου 6:00 π.μ., εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής, ο Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον), 14 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 30/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν μπλε παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.