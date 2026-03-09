ΕΟΔΥ: Επεισόδιο με υπάλληλο πίσω την παραίτηση του Δημήτρη Χατζηχριστοδούλου – «Έχει γίνει μια δύσκολη ιστορία» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μέχρι πρότινος πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρήστου Χατζηχριστοδούλου και μια υπάλληλο του οργανισμού φαίνεται ότι ήταν η αιτία για την παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 το πρωί της Δευτέρας (9.3.26).

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

«Ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης», τόνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο συνέβη την περασμένη Πέμπτη με αφορμή μια συνάντηση για τη φυματίωση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο κ. Χατζηχριστοδούλου ζήτησε τον λόγο από υπάλληλο του ΕΟΔΥ για τη συνάντηση που θα γινόταν την επόμενη ημέρα (Παρασκευή).

Σύμφωνα με τη μήνυση που έχει καταθέσει η υπάλληλος του ΕΟΔΥ, ο τότε ακόμα πρόεδρος του ΕΟΔΥ της φώναζε παρά το γεγονός ότι η ίδια του προσκόμισε την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Φυματίωσης, ενώ κάποια στιγμή φέρεται να την έσπρωξε με αποτέλεσμα η γυναίκα να χτυπήσει στον ώμο της και να τρανταχτεί ο αυχένας της.

Στη συνέχεια, δε, η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι λιποθύμησε, ενώ προσπαθούσε να ηρεμήσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.