Επέστρεψε στην Ελλάδα ο 18χρονος Μάριος μετά την επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ιταλία

Νικητής επέστρεψε στην Ελλάδα ο 18χρονος Μάριος ο οποίος είχε πάει στο Τορίνο της Ιταλίας για μεταμόσχευση καρδιάς η οποία έγινε με μεγάλη επιτυχία.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο Μάριος περιέγραψε τον φόβο που ένιωθε στην Ιταλία, την αβεβαιότητα της επιστροφής του, την εμπειρία από την μεταμόσχευση αλλά και την ικανοποίηση της νίκης. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι».

«Το νοσοκομείο ήταν πολύ καλό. Ο Ρομανιόλι στην πρώτη μεταμόσχευση με αποκάλεσε δυνατό διότι η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Ένας γιατρός, ο Τζάκομο, μου είπε “από εσένα πήραμε την δύναμη σου και τη θέλησή σου για ζωή” Είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Και πίσω από όλο αυτό όλο τον κόσμο να με στηρίζει», συμπλήρωσε.

Η περιπέτεια του Μάριου ξεκίνησε με τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο του Ρίου, πριν την επείγουσα διακομιδή του με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας τον περασμένο Νοέμβριο στο Τορίνο.

Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 και από μικρή ηλικία αντιμετώπιζε μια σπάνια πάθηση, το σύνδρομο Alagille, μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου, και ακολούθησαν δύο επιπλέον επεμβάσεις αποκατάστασης, μαρτυρώντας την πολυπλοκότητα και την απαιτητική φύση της θεραπείας.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης (7/4) επισφράγισε έναν μακρύ και επίπονο κύκλο θεραπείας.