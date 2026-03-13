Επίδειξη συνέπειας από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο – Μετά τη διαγραφή του παραδίδει την βουλευτική του έδρα

Mε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει πως μετά την απόφαση διαγραφής του από την πράσινη ΚΟ, παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

Η επιστολή Κωνσταντινόπουλου: «Κύριε Πρόεδρε, μετά τη χθεσινή απόφασή σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

» Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

» Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

» Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ήρθε χθες το βράδυ και σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριζε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

