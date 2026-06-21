Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: «Μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρό δυστύχημα» λέει ο ιδιοκτήτης του βαν που έκλεψε η 32χρονη

«Ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα που ξαφνικά μπήκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το έβαλε μπροστά και έφυγε. Ακόμη και οι αστυνομικοί μου είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν το είχαν ξανασυναντήσει» λέει στο newsit.gr, ο ιδιοκτήτης του βαν, το οποίο έκλεψε μια 32χρονη στο Παλαιό Φάληρο, τράκαρε 4 οχήματα και συνελήφθη μετά από καταδίωξη.

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (19.06.2026) στο Παλαιό Φάληρο, όπου η 32χρονη γυναίκα έκλεψε αυτοκίνητο από την περιοχή της Καλλιθέας και λίγη ώρα αργότερα προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους δρόμους της περιοχής, αφού τράκαρε 4 οχήματα στο πέρασμά της. Οι περαστικοί παρακολουθούσαν έκπληκτοι τα όσα συνέβαιναν, ενώ η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα προσέγγισε γύρω στις 15:30 ένα σταθμευμένο όχημα στη συμβολή των οδών Γρυπάρη και Αριστογείτονος στην Καλλιθέα. Κατάφερε να μπει μέσα στο βαν και εξαφανίστηκε σε λίγα δευτερόλεπτα, ξεκινώντας μια ξέφρενη πορεία αλλά και μία επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας που κατέληξε στο Παλαιό Φάληρο.

Ο ιδιοκτήτης του βαν που έκλεψε η 32χρονη εχτές από την Καλλιθέα και τράκαρε 4 οχήματα στο παλαιό Φάληρο, είπε μιλώντας στο newsit: «Ήμουν στην Καλλιθέα και ξεφόρτωνα εμπορεύματα σε ένα κατάστημα. Είχα βάλει αλάρμ, είχα ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου και κατέβηκα για δύο με τρία λεπτά να δώσω το τιμολόγιο και να παραλάβουν τα πράγματα. Όταν βγήκα έξω, το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί.

Έπαθα σοκ. Κάνω αυτή τη διανομή σχεδόν καθημερινά. Δεν υπάρχει χώρος να παρκάρεις στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε είχα σταματήσει για λίγο με αλάρμ δίπλα σε έναν κάδο. Η απόσταση από το μαγαζί ήταν λιγότερο από 10 μέτρα. Κατέβηκα τέσσερα σκαλιά, παρέδωσα τα πράγματα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά το όχημα είχε κάνει φτερά», είπε.



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Και συμπλήρωσε: «Δεν γνώριζα καθόλου την κυρία που πήρε το αυτοκίνητο. Δεν είχα καμία σχέση μαζί της. Το όχημα έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Δεν είναι μόνο τα φανοποιεία. Έχουν σπάσει ακρόμπαρα, αμορτισέρ, η βάση της μηχανής και υπάρχουν σοβαρές μηχανικές βλάβες. Πρόκειται για επαγγελματικό όχημα της εταιρείας, από το οποίο βγαίνει το μεροκάματο. Από αύριο αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα στη δουλειά μας.

Το πήγα στον μηχανικό και μου είπε ότι η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ασφαλιστική δεν μας καλύπτει για τη δική μας ζημιά, επειδή το φορτηγό δεν είχε κάλυψη κλοπής. Αντίθετα, καλύπτονται οι υπόλοιποι που ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Δηλαδή όλοι οι άλλοι αποζημιώνονται, αλλά εγώ όχι.

Η γυναίκα αυτή μας έβαλε σε μια τεράστια περιπέτεια. Ευτυχώς τα πράγματα δεν έγιναν ακόμη χειρότερα. Θα μπορούσε να πέσει πάνω σε στάση λεωφορείου ή να προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρό δυστύχημα. Μας άλλαξε τα φώτα, κυριολεκτικά.

Εγώ δεν πρόλαβα να μιλήσω μαζί της. Μόλις αντιλήφθηκα τι είχε συμβεί, ειδοποίησα αμέσως την Αστυνομία. Τηλεφώνησαν και από το κατάστημα, ενώ επικοινώνησα και με γνωστό μου αστυνομικό. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Μέσα σε δέκα λεπτά υπήρχαν περιπολικά και ομάδες ΔΙΑΣ που αναζητούσαν το όχημα.

Από βίντεο φαίνεται πως η γυναίκα περπατούσε στον δρόμο με ένα σκυλάκι και μια τσάντα στον ώμο. Ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα που ξαφνικά μπήκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το έβαλε μπροστά και έφυγε. Είναι πραγματικά κάτι που σε κάνει να τρελαίνεσαι. Ακόμη και οι αστυνομικοί μου είπαν ότι έχουν δει πολλά περιστατικά, αλλά κάτι τέτοιο δεν το είχαν ξανασυναντήσει.

Από όσα πληροφορήθηκα αργότερα, όταν συνελήφθη φέρεται να είπε ότι ήταν απογοητευμένη από τον άντρα της. Πέρα από αυτό, δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Ούτε το όνομά της έμαθα ούτε μπήκα στη διαδικασία να το αναζητήσω».

To άρθρο Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο: «Μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρό δυστύχημα» λέει ο ιδιοκτήτης του βαν που έκλεψε η 32χρονη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr